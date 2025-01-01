Bitfinex 借助 Cloudflare 的负载均衡功能，确保其高频交易平台达到尽可能快的速度。

Bitfinex 是全球最大、最先进的比特币交易平台。专为比特币、以太坊、莱特币、门罗币、大零币等主要加密货币提供功能齐全的现货交易平台，每月有数亿美元的交易通过 Bitfinex 的平台完成（截至 2017 年 3 月1 日的 30 天内，交易量接近 7.35 亿美元）。

Bitfinex 面临的挑战：高性能与高安全性

作为高频率的金融交易平台，Bitfinex 有两项关键优先事项：速度与安全性。速度对于 Bitfinex 用户而言至关重要，因为他们必须掌握最新的加密货币价格才能在交易日内快速交易。为确保用户获得这些信息，Bitfinex 专注于提供最快的用户界面。为此，Bitfinex 建立了一系列分散式服务器，这些服务器是用户与其平台之间的第一个接触点。然而，这样的解决方案为 Bitfinex 带来了另一项挑战：这些前端服务器偶尔会因流量高峰而不堪重负，使用户遭遇速度�缓慢、性能下降的问题。因此，Bitfinex 需要一种在这些服务器之间均匀分配流量的方法，以避免超载并确保用户享受最快的速度。

安全一直是任何金融机构必须优先保障的目标。对于像 Bitfinex 这样的 Web 型平台而言，安全漏洞可能会使服务停机，给高频率平台带来不堪设想的后果。“Bitfinex 是一个高频率、高可用性的交易平台，”Bitfinex 开发人员 Adam Chamely 解释说。“如果客户不能访问我们的平台，就无法进行交易。如果他们不能在我们的平台上交易，就会转去其他平台；我们一旦失去客户、失去交易量，就会处于更不利的位置，从此节节败退。”Bitfinex 先前聘用过一家安全供应商，但其变化莫测的定价结构令 Bitfinex 感到困惑。

Bitfinex 的解决方案：基于云的安全负载平衡

“我很早就听说过 Cloudflare，其他团队成员也曾使用过这项服务，因此我们决定尝试一下，看看他们能不能帮助我们克服挑战，”Chamely 表示。“我们考虑过推出自己的解决方案，但最终还是 Cloudflare 的解决方案更具吸引力：他们现成的平台不仅效果甚佳，也能让我们专注于开发自己的产品，而不是拾人牙慧。”

Bitfinex 现在使用 Cloudflare 的负载均衡，智能化地在前端服务器之间分配流量。Chamely 表示：“我们使用 Cloudflare 负载均衡来拆分前端服务器之间的流量，借此提高我们的网路处理能力并确保这些服务器正常运行。在服务器离线的情况下，Failover 会无缝地将流量路由传送至正常运行的服务器，这也是我们觉得很贴心的设计。这两项特色确保了我们的平台拥有所需要的高可用性和正常运行时间。”

Bitfinex 现在还享有 Cloudflare 高级安全功能套件所带来的安全性。运用其网络上来自超过数百万互联网资产的 IP 信誉数据，Cloudflare 的 WAF (Web Application Firewall) 可有效阻止恶意请求到达 Bitfinex 的服务器。此外，Cloudflare 业内一流的 DDoS 防护功能可为Bitfinex 的平台抵御网络上最大型的 DDoS 攻击。这种的保护措施能让 Bitfinex 安心无忧，确保他们的客户不必担心平台无法使用或遭受入侵。