Ansarada 是一个智能信息平台，帮助公司和顾问消除风险、提高性能并自信成长。 自 2005 年以来，Ansarada 已支持众多公司执行 25,000 多笔关键业务交易，并利用这些数据和经验帮助公司寻找方法，以提高卓越运营水平并为最重要的业务交易做好准备。该平台帮助多家公司信心地应对募集资金、IPO、并购交易等重大时刻。 Ansarada 始终走在前列，并不断寻求使客户的生活更轻松的方法，公司因此开发了人工智能和机器学习工具，这些工具可自动执行任务、识别机遇并消除不必要的风险。
在客户处于高强度、快节奏的关键阶段时，解决客户体验糟糕甚或客户服务中断的问题。
防止安全问题和数据泄露，即使在受到攻击的情况下也确保平台正常提供服务。
“Ansarada 帮助企业做好应对未来的准备。我们为忙碌的客户提供帮助，以便他们能够获取洞见并执行他们想要完成的活动（资金筹集、IPO 等）。”Ansarada 首席系统和安全官 Steven Rogers 说。
Rogers 继续说：“我们最初听说 Cloudflare 的时候，它只是�一群想改善互联网环境、刚毕业的大学生创办的一家小公司，我们一路看着公司成长为今天互联网世界的重要公民。考虑到我们的业务性质，我们主要关注的是：
使用 Cloudflare 的 Web 应用程序防火墙，来预防针对 Ansarada 的 SaaS 平台的恶意活动。Ansarada 还利用 Cloudflare 在 330 个城市的数据中心组成的网络以及其 WAN 加速来提升性能，为所有全球客户提供更好的服务。
“在当今互联网驱动的世界中，性能对于功能至关重要；由于我们客户的工作性质以及其使用我们平台的方式，因此高可用性也至关重要。维护系统安全且可用的良好声誉对于我们的成功至为重要，它会带给市场巨大的信心，而这意味着回报和重复业务。Rogers 说：“我们是一家快节奏且敏锐的'现代'公司，我们与志趣相投的公司合作，因此我们可以在始终如一的合作伙伴的帮助下继续创新并快速发展。”
“Cloudflare 在自动化方面为我们提供了极大的帮助。首先，API 对我们来说非常重要，而且我们看到 Cloudflare 正努力致力于提供自动化工具和模块，例如最近推出的 Terraform 模块。这意味着我们可以将 Cloudflare 配置与拥有某项服务的全部端到端功能的产品团队联系起来。以前，只是在代码和基础设施上连接，但现在我们还可以在警报、监测和安全上连接起来。”Rogers 说。
“Cloudflare 是一种易于使用的优质服务，为我们的平台带来了巨大的安全性和性能优势。”