关于 Ansarada：

Ansarada 是一个智能信息平台，帮助公司和顾问消除风险、提高性能并自信成长。 自 2005 年以来，Ansarada 已支持众多公司执行 25,000 多笔关键业务交易，并利用这些数据和经验帮助公司寻找方法，以提高卓越运营水平并为最重要的业务交易做好准备。该平台帮助多家公司信心地应对募集资金、IPO、并购交易等重大时刻。 Ansarada 始终走在前列，并不断寻求使客户的生活更轻松的方法，公司因此开发了人工智能和机器学习工具，这些工具可自动执行任务、识别机遇并消除不必要的风险。

Ansarada 面临的挑战：

在客户处于高强度、快节奏的关键阶段时，解决客户体验糟糕甚或客户服务中断的问题。

防止安全问题和数据泄露，即使在受到攻击的情况下也确保平台正常提供服务。

“Ansarada 帮助企业做好应对未来的准备。我们为忙碌的客户提供帮助，以便他们能够获取洞见并执行他们想要完成的活动（资金筹集、IPO 等）。”Ansarada 首席系统和安全官 Steven Rogers 说。

Rogers 继续说：“我们最初听说 Cloudflare 的时候，它只是�一群想改善互联网环境、刚毕业的大学生创办的一家小公司，我们一路看着公司成长为今天互联网世界的重要公民。考虑到我们的业务性质，我们主要关注的是：

巩固我们的网络边界

为我们的客户提供超快的体验

降低易受攻击的应用程序导致数据泄露的风险”

Ansarada 的解决方案：

使用 Cloudflare 的 Web 应用程序防火墙，来预防针对 Ansarada 的 SaaS 平台的恶意活动。Ansarada 还利用 Cloudflare 在 330 个城市的数据中心组成的网络以及其 WAN 加速来提升性能，为所有全球客户提供更好的服务。