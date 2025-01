Cloudflare 为 AfterShip 全球逾 10 万家企业,900 多个物流公司提供更快、更安全、更便捷的体验

AfterShip 成立于 2012 年,是一家专注于服务国际电商的 B2B SaaS 公司,团队和业务遍布北美、欧洲、澳大利亚、印度等地。Amazon, eBay, Facebook, Microsoft, IKEA 等头部企业,都在使用 AfterShip 提供的智能化 SaaS 服务解决方案。

明星产品 AfterShip(#1 Shipment Tracking ) 是国际细分市场出色的快递查询解决方案,连通全球 900 多家物流商,被翻译成 30 多种主流语言。此外,AfterShip 打造了贯穿售前、中、后电商全场景的产品矩阵;截止 2021 年 10 月,旗下共有 11 款 SaaS 产品。

挑战:为客户提升网站访问速度的同时保障数据隐私

工程师文化浓厚的 AfterShip ,致力于构建出色的自动化工具平台,为国际电商业务提供智能化效率支持。同时,AfterShip 也是一家“活”在 SaaS 的公司,崇尚用自动化工具实现高效协作,至今共计使用超过 40 款国际流行的 SaaS 产品,其中就包括 Cloudflare。

打造出色的自动化工具,不只是性能出众,更把数据安全视为生命线。 早在 2014 年,AfterShip 只是一家仅有几十个人的小公司,就愿意付费成为 Cloudflare 的头几批用户;使用第三方专业支持,保障客户的数据隐私与安全。后来,随着规模和业务的逐渐扩大,公司开始遭遇恶意的 DDoS 攻击。因此,在提升网站访问速度的同时,保障数据安全成了 AfterShip 面临的两大挑战。

解决方案:借助明星产品 Cloudflare CDN 保障用户快速访问

AfterShip (#1 Shipment Tracking)年度累计处理高达 60 亿次查询请求 ,提升网站速度成了首当其冲的需求。 Cloudflare 的明星产品 CDN 正是 AfterShip 营造用户体验的一大有力帮手。通过 Cloudflare 全球边缘网络实现超快速的静态和动态内容交付,降低带宽成本,确保全球范围内的用户都能快速访问网站。借助 Cloudflare CDN,AfterShip 网站访问速度提升了29%。

解决方案:Cloudflare DDoS 防护成功抵御大规模攻击,为客户数据安全提供坚不可摧的保障

随着公司规模的不断扩大,AfterShip 在安全方面的挑战也越来越大。因此,AfterShip 需要考虑在不影响网站性能的前提下,保障用户数据的安全。CEO Teddy也表示:“幸亏我们很早就开始使用 Cloudflare 的产品,强大的 DDoS 防护帮助我们成功抵御了 90% 以上攻击。” Cloudflare 满足了 AfterShip 在安全及业务层方面的需求,使 AfterShip 在访问量不断增长的情况下,依然能保持网站性能稳定及安全。据 Cloudflare 官方数据统计,Cloudflare 的 100 Tbps 网络平均每天能阻止 870 亿个威胁。借助 Cloudflare,AfterShip 为客户带来了出色的访问体验。

解决方案:使用 Cloudflare SSL for SaaS,为客户提供简单有保障的服务

AfterShip 践行 B2B2C 模式,为B 端客户服务好 C 端顾客,实现生态共赢。其中,AfterShip(#1 Shipment Tracking) 的 Brand Tracking Page 功能,正是为 C 端用户查询包裹信息打造。而提供 Custom Domain SSL 的功能的正是 Cloudflare SSL for SaaS,它可以简单方便地管理用户的 SSL 证书,为用户提供更加安全有保障的服务。

解决方案:不同产品多管齐下,让 AfterShip 的客户高枕无忧

目前,AfterShip 除了使用 CDN,DDoS防护,SSL for SaaS 产品外,还使用了 DNS, WAF, Cloudflare Workers 等一系列产品。借助 Cloudflare,AfterShip 能做到不仅满足客户的需求,并且能够超越客户对产品的期望。作为早期使用 Cloudflare 产品的忠实用户,在这长达 7 年的愉快合作中,Cloudflare 就像是亲密的合作伙伴一样,陪伴着 AfterShip 一起成长。未来AfterShip 也期待与 Cloudflare 保持长期合作,共同为客户提供更多出色的 SaaS 产品。