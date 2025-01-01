欧盟的网络和信息系统安全指令 2.0 (NIS2) 将迫使许多组织加强其网络安全策略。采用统一的网络和安全平台可以帮助您的团队降低风险并符合新要求，而不会增加成本或复杂性。
与 Cloudflare 合作制定您的 NIS2 合规计划。
本次网络研讨会回顾 NIS 2 下最重要的变化，并讨论帮助满足NIS 2 要求所需的风险管理措施。
本白皮书描述了从 NIS1 到 NIS2 合规的过渡，以及像 Cloudflare 这样的全球连通云如何帮助您保持合规。
本白皮书描述现有安全方法的几个合规性挑战，以及全球连通云如何帮助您克服它们。
PhonePe 使用 Cloudflare 保护 3300 多万商家，并为超过 4 亿注册用户提供无摩擦、低延迟的客户体验。
[仅提供英文版] Temple and Webster 已部署 Cloudflare 来替换传统的性能和安全解决方案，确保员工访问安全，并加速监管合规。
Porsche Informatik 依靠 Cloudflare 管理其品牌和经销商网络的流量，保护其网站免受互联网威胁，并自动化云迁移任务
