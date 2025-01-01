制定您的 NIS2 合规策略 发现简化欧盟网络安全合规性的方法

欧盟的网络和信息系统安全指令 2.0 (NIS2) 将迫使许多组织加强其网络安全策略。采用统一的网络和安全平台可以帮助您的团队降低风险并符合新要求，而不会增加成本或复杂性。

与 Cloudflare 合作制定您的 NIS2 合规计划。