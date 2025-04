Os benefícios de ser seu próprio cliente

Como líderes de segurança, temos a responsabilidade de operacionalizar as capacidades de segurança. Isso significa implementar controlos técnicos, detectar e responder a ataques, validar a integridade do sistema, garantir a conformidade , educar os nossos pares sobre como preparar, mitigar e responder a cenários, bem como submeter continuamente as nossas organizações às tensões do mundo real.

As melhores e mais bem-sucedidas equipes de segurança são as primeiras a inicializar em suas próprias organizações.Elas são o seu próprio “cliente zero”, utilizando os seus próprios produtos ou conhecimentos, atacando-se a si próprias e tentando expor pontos fracos para descobrir oportunidades de sucesso, que é a sua vantagem crítica para a eficácia.

A equipe da Cloudflare trabalha da mesma maneira; nos concentramos em nos proteger, promover a inovação e compartilhar nossos sucessos e fracassos.

Os inovadores têm feito isso há anos. Veja Ruth Handler, por exemplo. Na década de 1950, esta cofundadora da Mattel viu a filha e os amigos brincarem com bonecas de papel. Quando Handler viu as crianças fingindo que os bonecos eram adultos, ela se inspirou para fazer uma versão 3D de um boneco adulto. Sua filha, Bárbara, foi a cliente zero.

Há uma longa história de outros inovadores, como cientistas que se utilizam como cobaias, tornando-se o seu próprio cliente, ou paciente, zero. O desenvolvimento da anestesia, da radiografia, do cateterismo cardíaco e da vacina contra a febre amarela, por exemplo, todos se beneficiaram da autoexperimentação. Ao testarem novas tecnologias e terapias em si mesmos, os inovadores avaliaram rapidamente a eficácia dos produtos e obtiveram informações valiosas para modificar designs.

Muitas pessoas falam sobre “dogfooding”. Mas poucas organizações aproveitam ao máximo os insights e benefícios que você pode obter por ser o cliente zero. E isso é uma pena, porque essa experiência pode contribuir muito para desatar o nó górdio da segurança cibernética.

Como você pode se beneficiar ao se tornar seu próprio cliente zero?

Primeiro, ser cliente zero aumenta a confiança que os clientes e clientes em potencial têm em sua empresa. Ao usar seu próprio produto, você envia uma mensagem poderosa sobre a fé que tem na eficácia do produto.

Ser cliente zero também acelera o ciclo de feedback. Quando o feedback vem da sua própria empresa, você pode obtê-lo imediatamente e pode começar a inovar e trabalhar em melhorias centradas no usuário com mais rapidez. Ao mesmo tempo, você pode aproveitar as lições aprendidas e educar as pessoas em sua empresa sobre as funções que elas podem desempenhar na melhoria de seu produto e no aumento da confiança em seu negócio.

Na Cloudflare, também descobrimos que, por ser cliente zero, nossa equipe desenvolveu maior empatia pelos clientes. Compreendemos melhor as necessidades dos constituintes internos e externos. E essa compreensão nos permite projetar e iterar soluções de forma mais eficaz.

É importante ressaltar que a abordagem cliente zero fortalece os compromissos com a privacidade e a segurança. Os regimes de conformidade em todo o mundo estão se tornando cada vez mais rigorosos.Ao usar suas próprias soluções de segurança cibernética, você sente a importância da conformidade de forma tão forte quanto seus clientes.

É claro que, se você tiver uma solução robusta de segurança cibernética, ser seu próprio cliente também permitirá que você aproveite os benefícios de segurança dessa solução. Na Cloudflare, conseguimos evitar um ataque de phishing direcionado contra nossa empresa usando nossa plataforma Zero Trust. Um invasor coletou credenciais de funcionários e tentou fazer login nos sistemas Cloudflare usando uma senha de uso único baseada em tempo, mas já havíamos feito a transição para chaves físicas e medidas de segurança adicionais que impediram que ele tivesse sucesso na entrada.

Não apenas impedimos um ataque, mas também validamos nossa abordagem de segurança e aplicamos diversas práticas recomendadas.Essa validação continua a nos beneficiar e aos nossos clientes.

Seguir em frente começando do zero

No atual cenário empresarial, criar e manter uma segurança robusta nunca foi tão importante. E, como líderes de segurança, precisamos experimentar plenamente como nossos produtos funcionam no mundo real, ser seu próprio cliente é a melhor maneira de fazer isso. Ao se colocar no lugar de seus clientes, você pode antecipar e mitigar melhor os riscos, aprimorar a robustez dos seus produtos, fortalecer a conformidade regulatória e, em última análise, aumentar a confiança e a segurança do cliente.

Saiba mais sobre como a Cloudflare usa a Cloudflare para proteger nossa equipe global.

