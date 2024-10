Construir redes resilientes para aplicativos de IA

Implante com confiança cargas de trabalho de IA confiáveis e protegidas

A conectividade de rede em nuvem tornou-se mais essencial do que nunca com o aumento de aplicativos fornecidos em nuvem e alimentados por IA. À medida que mais organizações começam a executar cargas de trabalho de IA em suas redes em nuvem, muitas equipes descobrem que precisam fazer alterações para garantir serviços seguros e confiáveis.

Os modelos de IA são de longo alcance, extraindo dados de vários pontos na rede: borda, mainframe, banco de dados e nuvem. Além disso, as cargas de trabalho de IA são executadas em vários lugares, geralmente mais próximos das fontes de dados ou dos usuários, para reduzir a latência. As redes devem ser amplas, rápidas e seguras para suportar a velocidade e o volume de dados de que as cargas de trabalho de IA precisam.

Mas como conectar usuários e dados de maneira confiável com modelos de IA executados em dezenas ou centenas de locais? E como você gerencia a complexidade de colocar em rede todos esses locais de forma segura? Para inovar com a IA, você também precisa de segurança e rede inovadoras.



Inove com IA de forma segura

Trabalhar com modelos de IA pode ser complicado para os desenvolvedores. Muitas soluções atuais utilizam modelos proprietários sem o controle ou a segurança desejados. A popularidade dos modelos de código aberto está aumentando, mas podem se revelar excessivamente complexos para muitos desenvolvedores.

Algumas soluções reduzem ou eliminam a necessidade de os desenvolvedores gerenciarem infraestrutura e segurança, automatizando tarefas, como criar controles para atender aos requisitos de segurança ou desempenho, adquirir e configurar programaticamente a infraestrutura necessária na implantação e até mesmo servindo como assistente de IA para acelerar um código melhor em desenvolvimento ou para procurar vulnerabilidades em tempo real. O uso de uma infraestrutura segura e gerenciada facilita a adoção da IA e simplifica as complexas necessidades de rede da IA na borda.

Proteger os investimentos em IA

A infraestrutura não é a única consideração de segurança. As equipes também precisam de modelos de IA que sejam fortalecidos. Tudo começa garantindo que os modelos não possam divulgar informações proprietárias. Os invasores podem tentar manipular aplicativos de IA para revelar dados, mas controlar como os usuários interagem com o modelo é quase impossível. A segurança da IA deve ser adaptável, capaz de avaliar solicitações legítimas enviadas pelos usuários e identificar quaisquer tentativas de explorar o modelo ou extrair dados.

Controlar o acesso aos seus modelos e aplicativos de IA é vital para a segurança. Uma abordagem Zero Trust fornece acesso com privilégios mínimos, visibilidade profunda e monitoramento persistente, tudo isso reduzindo as oportunidades de exploração para os invasores. Os princípios Zero Trust também são eficazes contra as inevitáveis ameaças alimentadas por IA. Os invasores já estão usando a IA para pulverização de senhas e tentativas de quebra de senha com força bruta, bem como para ataques de engenharia social e phishing mais eficazes. A avaliação de contexto como parte de sua estratégia Zero Trust pode detectar melhor o uso de credenciais roubadas.

Para muitos, os modelos de IA são fornecidos como ofertas de SaaS, dificultando a adição de seus próprios controles de segurança a eles. Além disso, muitos fluxos de IA envolvem chamadas de API entre aplicativos, que os invasores cibernéticos visam cada vez mais. As APIs devem ser protegidas para garantir a operação de seus aplicativos de API, mas, muitas vezes, as organizações têm APIs ocultas desconhecidas em seu ambiente que podem não ter nenhuma segurança. Descobrir essas APIs e colocá-las sob a proteção de suas ferramentas de segurança deve ser uma prioridade.

É provável que as soluções de IA tenham várias fontes de dados e locais de implantação, o que significa que uma segurança e uma rede eficazes podem ser complicadas. A consolidação é essencial para reduzir a complexidade e aumentar a eficiência.

Construir uma rede em nuvem segura para IA

A Cloudflare e a Kyndryl estão convergindo rede e segurança para IA a fim de reduzir a complexidade e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho. O Firewall da Cloudflare para IA é um firewall de aplicativos web (WAF) avançado que opera na vasta rede da Cloudflare para evitar perda de dados, exposição de dados privados ou uso indevido. A solução adiciona uma nova camada de proteção que identificará abusos e ataques antes que eles alcancem e adulterem modelos de linguagem grandes (LLMs).

A Kyndryl, um integrador de sistemas globais de primeira categoria, adiciona a capacidade de implementar soluções de segurança de IA e ajudar os clientes a entender as solicitações em linguagem natural, os invasores assistidos por IA e a complexidade da proteção da IA. Juntas, a Cloudflare e a Kyndryl podem ajudar você a desenvolver e implantar a IA e a segurança inovadoras em uma rede global confiável por meio de uma combinação de tecnologia e serviços de consultoria.

Este artigo é parte de uma série sobre as tendências e os assuntos mais recentes que influenciam os tomadores de decisões de tecnologia hoje em dia.

