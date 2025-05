A personificação está enganando a empresa

Três exemplos reais dessa ameaça crescente



Os ataques de personificação baseados em e-mail são uma forma crescente de BEC (comprometimento de e-mail empresarial) que engana o destinatário, fazendo-o acreditar que o e-mail veio de uma fonte confiável. Na Cloudflare, detectamos e retraímos ataques de personificação baseados em e-mail todos os dias das caixas de entrada dos clientes. Embora a grande maioria desses golpes seja básica, como pedir a um funcionário que compre cartões de presente, os ataques mais sofisticados utilizam novas maneiras de aproveitar a engenharia social e a OSINT para criar e-mails de phishing cada vez mais atraentes.

Você provavelmente já viu e-mails de phishing como o abaixo. Nesse caso, alguém está fingindo ser um funcionário e solicitando que suas informações bancárias para os depósitos da folha de pagamento sejam alteradas.

Esse e outros ataques semelhantes utilizam informações básicas sobre os usuários-alvo: nome e cargo, coletados do LinkedIn ou de outras plataformas de mídia social. Geralmente, eles são enviados em massa para muitas organizações e usuários diferentes ao mesmo tempo, uma abordagem de "rede ampla".

Uma forma mais complexa de ataque de personificação é conhecida como VIP/Vendor Impersonation Combo. Neste exemplo, o invasor registrou um domínio falso, fazendo-se passar por um fornecedor legítimo. O invasor também criou um endereço de e-mail que se faz passar por um VIP na organização visada. O invasor cria um tópico de e-mail falso do suposto fornecedor solicitando o pagamento de uma fatura.

Isso pode ser particularmente perigoso, pois o tópico forjado confere autoridade à solicitação. De modo geral, esses ataques são mais direcionados do que os ataques de depósito direto enviados por e-mail em massa. Os invasores tende a passar mais tempo pesquisando o ambiente do alvo. No caso de uma conta comprometida, os agentes da ameaça podem ler os e-mails mais recentes do alvo e estão mais bem equipados para legitimar suas solicitações. Vamos dar uma olhada em um exemplo ainda mais complicado de personificação que usa essas táticas.

Neste exemplo, temos um agente de ameaça se passando por um funcionário usando um domínio quase idêntico ao domínio legítimo. Além disso, ele sequestrou o tópico de e-mail existente entre as empresas, comprometendo a conta de e-mail do remetente.

Essa é uma forma extremamente perigosa e direcionada de personificação - "comprometimento do fornecedor". Ataques dessa natureza utilizam todas as táticas acima, inclusive a personificação de VIP, a personificação de fornecedor e utilizam as informações coletadas de uma conta de fornecedor comprometida. Nesse caso, havia um alto risco monetário para os clientes. Felizmente, a Cloudflare alerta os clientes, que podem tomar providências antes que o dano seja causado.

À medida que os ataques de personificação evoluem, é muito importante reconhecer os riscos que esses ataques representam para sua organização. Afinal de contas, o e-mail continua sendo o principal vetor de comprometimento das empresas.

