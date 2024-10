Navegando na infraestrutura da internet da China

Como melhorar o desempenho do site para maximizar oportunidades



De acordo com a McKinsey, a China tem uma economia de 10 trilhões de dólares que cresce a uma taxa anual de 7%, com um mercado de comércio eletrônico digital em expansão. Em 2020, o mercado de comércio eletrônico on-line da China abrangia mais de 710 milhões de consumidores digitais e facilitou US$ 2,29 trilhões em transações. Em 2021, a China tornou-se o maior mercado de comércio eletrônico do mundo, com receitas de US$ 1,5 trilhão, com projeções indicando um aumento para US$ 3,5 trilhões em transações até 2024.

Não só isso, a China possui a maior população do mundo ligada à internet, com mais de um bilhão de cidadãos chineses ligados à internet. A partir dos dados, fica evidente que pode ser financeiramente vantajoso entrar no mercado chinês.

No entanto, apenas cerca de 8.000 empresas norte-americanas realizam negócios na China, enquanto grandes empresas com investimento estrangeiro representam menos de 3% das empresas registradas na China.

Para os líderes empresariais que pretendem entrar no mercado chinês, ser capaz de operar eficientemente os seus serviços nessa região pode levar a uma vantagem financeira significativa. E, para empresas globais que já operam na China, melhorar ainda mais a velocidade e o desempenho do site pode resultar em ganhos incrementais de receita.

Os desafios de garantir o desempenho ideal do site

Um relatório recente da PWC concluiu que a China é o mercado de comércio eletrônico mais avançado do mundo. Os consumidores na China são mais propensos do que os consumidores globais a fazer compras on-line, desde a pesquisa de informações sobre produtos até a conclusão de transações. E eles esperam experiências on-line rápidas e contínuas.

Já sabemos que a latência do site pode impactar diretamente a satisfação do cliente e levar à perda de receita. A pesquisa mostra que 90% dos compradores abandonam um site se ele não carregar “em um prazo razoável” e 57% dos compradores saem e compram em outro varejista. A Amazon descobriu que um segundo adicional de latência pode custar à empresa mais de US$ 1,6 bilhão em vendas anuais.

Infelizmente, algumas empresas lutam para manter uma experiência de site rápida e confiável na China, devido a complexidade na navegação criada pelos gargalos e congestionamentos da rede, deixando essas empresas em desvantagem em relação à concorrência baseada na China.

Todo o tráfego de internet que entra e sai da China tem que passar por um dos três pontos de troca de Internet (IXPs) de “nível nacional” baseados em Pequim, Xangai ou Guangzhou, ou cinco IXPs de “nível central” baseados em Chengdu, Wuhan, Nanjing , Xi’an e Shenyang.

Durante períodos de alto uso ou atividades como streaming de música e vídeo, navegação intensa na internet ou uploads e downloads de arquivos grandes, os IXPs ficam congestionados, causando longos tempos de carregamento e problemas de desempenho de sites hospedados fora da China.

Para contornar esta situação, algumas empresas alojam os seus sites em data centers próximos dos IXPs ou em servidores dentro das fronteiras da China. Embora esta solução possa resolver alguns dos gargalos, ela ainda deixa as organizações em desvantagem, pois são forçadas a usar provedores de internet (ISPs) locais e minimamente conectados.

Semelhante aos IXPs, quatro provedores estatais dominam o mercado atual: China Telecom, China Mobile, China Education & Research Network (CERNET) e China Unicom. Os provedores supervisionam 95% do tráfego total da internet no país e praticam peering mínimo, que é a prática de conectar redes. Um estudo da Mlytics de 2017 descobriu que a rede com maior peering na China estava conectada a apenas dois IXPs, em comparação com 66 na América do Norte e 71 na Europa. Isto significa que mesmo o tráfego doméstico da internet tem de cobrir uma grande distância de rede para percorrer uma curta distância geográfica, resultando em latência para o usuário final.

Algumas empresas multinacionais podem resolver esta questão optando pelo peering direto. No entanto, estabelecer ligações diretas de peering com os quatro provedores de fora do país exige que a organização pague preços premium, o que pode tornar-se muito caro.

Os gargalos da rede e o peering local limitado podem aumentar a latência e o congestionamento da rede, tornar a distribuição de conteúdo ineficiente e, em última análise, levar à perda de receitas, além de custos operacionais mais elevados.

Como melhorar o desempenho do site na China

Para as empresas que já atuam ou pretendem entrar no mercado chinês, resolver gargalos de rede e peering local ineficiente pode ser um desafio. Para superar esses obstáculos e garantir um desempenho rápido e confiável do site, as empresas globais podem considerar o seguinte:

Reduzir o tamanho da página web. Existem várias abordagens para diminuir o tamanho da página web para aumentar a velocidade do site. Esses métodos incluem a otimização de arquivos de imagem e vídeo e a redução ou remoção de código desnecessário.

Diminuir os tempos de carregamento. Solicitações HTTP, scripts externos e links de redirecionamento podem contribuir para tempos de carregamento mais longos, diminuindo a velocidade do site e o desempenho geral. Ao limitar ou restringir o uso desses elementos, as empresas podem melhorar a velocidade e o desempenho do site.

Fazer parceria com o provedor de rede certo. Procurar provedores de rede em nuvem que ofereçam uma rede grande e com bom peering próxima aos IXPs e provedores na China, resolvam consultas de DNS na China, usem código sem servidor para criar regras de cliente personalizadas e flexíveis e ajudem as organizações a reduzir sem esforço o tamanho da página web, minimizando o código HTML, CSS e JavaScript do site.



O Cloudflare China Network Service está disponível para todas as organizações que operam ou desejam entrar no mercado chinês. Com aproximadamente 30 locais na China continental, a Cloudflare e seus parceiros estratégicos criaram uma rede global que oferece uma experiência rápida para visitantes dentro e fora da China, ajudando a melhorar o desempenho, a confiabilidade e a segurança para empresas que operam na China.



Este artigo é parte de uma série sobre as tendências e os assuntos mais recentes que influenciam os tomadores de decisões de tecnologia hoje em dia.



Saiba mais sobre esse assunto

Acesse o artigo técnico Optimize website performance and security in China para obter um relatório detalhado sobre estratégias para explorar a enorme, complexa e crescente economia da internet da China.