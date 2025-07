Grant Bourzikas, diretor de segurança da Cloudflare

Grant foi sete vezes diretor de segurança com mais de 20 anos de experiência na liderança de programas de segurança globais que abrangem o setor privado, tendo trabalhado em uma empresa de infraestrutura crítica da Fortune 500, em uma organização comercial on-line e no espaço de jogos . De maneira mais notável, Grant passou vários anos no setor de serviços financeiros, tanto no HSBC quanto no Silicon Valley Bank. Grant possui um mestrado em ciências de dados e inteligência artificial pela Southern Methodist University e um bacharelado em contabilidade pela University of Missouri em St. Louis. Ele é CPA (Contador Público Certificado) e CISSP (Profissional Certificado de Segurança de Sistemas de Informação).