Com o Load Balancing da Cloudflare, a Bitfinex garante que sua plataforma de trading de alta frequência opere com máxima rapidez.

A Bitfinexé a maior e mais avançada plataforma de negociação de bitcoins do mundo Com a oferta de uma plataforma de spot trading para as criptomoedas mais importantes, como bitcoin, ethereum, litecoin, monero, zcash e muitas outras, a Bitfinex processa centenas de milhões em volume de transações todos os meses (quase US$ 735 milhões em volume de transações nos 30 dias anteriores a 1° de março de 2017).

O desafio da Bitfinex: alta performance com segurança reforçada

Como uma plataforma financeira de trading de alta frequência, a Bitfinex tem duas prioridades principais: velocidade e segurança. A velocidade é crucial para os usuários da Bitfinex, que precisam ter à disposição os preços mais atualizados das criptomoedas para negociações ágeis ao longo do dia. De modo a garantir que os usuários tenham essas informações, a Bitfinex se concentra em fornecer o máximo de rapidez na Interface de Usuário da empresa. Para este fim, a Bitfinex configurou uma série de servidores front-end distribuídos que atuam como o primeiro ponto de contato do usuário com sua plataforma. No entanto, essa solução fez com que a empresa precisasse enfrentar outro desafio: esses servidores front-end costumavam ficar sobrecarregados devido aos picos de tráfego e, por isso, os usuários tinham que lidar com um desempenho lento e deteriorado. Consequentemente, a Bitfinex precisava encontrar uma forma de distribuir o tráfego uniformemente entre esses servidores para evitar a sobrecarga e garantir que seus usuários pudessem ter a maior velocidade possível.

Segurança é uma preocupação constante para qualquer instituição financeira. Para uma plataforma baseada na web como a Bitfinex, uma violação de segurança poderia causar indisponibilidade e seria particularmente problemática para uma plataforma de alta frequência. “A Bitfinex é uma plataforma de trading de alta frequência altamente disponível”, explica Adam Chamely, desenvolvedor da empresa. “Se não conseguirem acessar nossa plataforma, nossos clientes não conseguem negociar. E se não puderem negociar na nossa plataforma, procurarão outro lugar. Acabaríamos perdendo esses clientes e o volume de negociação que eles agregam, o que nos colocaria em uma posição mais difícil, na qual poderíamos perder ainda mais.” A Bitfinex tinha contratado um provedor de segurança, mas começou a ficar frustrada com as constantes mudanças na estrutura de preços.

A solução da Bitfinex: balanceamento de carga seguro na nuvem

“Conheço a Cloudflare há bastante tempo e outros membros da nossa equipe já tinham usado o serviço. Por isso, decidimos ver se eles poderiam nos ajudar a superar nosso desafio”, disse Chamely. “Pensamos em implantar uma solução própria, mas no final a solução da Cloudflare foi mais atraente: uma plataforma existente que funcionava e nos permitiu focar no desenvolvimento das nossas próprias ofertas em em vez de reinventar a roda."

Atualmente, a Bitfinex usa o Load Balancing da Cloudflare para distribuir o tráfego entre servidores front-end com inteligência. "Usamos o Load Balancing da Cloudflare para dividir o tráfego entre nossos servidores front-end de modo a aumentar nossa capacidade de rede e garantir a integridade desses servidores. Também apreciamos a facilidade com que o Failover roteia o tráfego para um servidor íntegro caso algum dos servidores saia do ar. Ambos os fatores garantem a alta disponibilidade e o tempo de atividade de que precisamos em nossa plataforma", conclui Chamely.

Atualmente, a Bitfinex também desfruta da segurança proporcionada pelo pacote avançado de recursos de segurança da Cloudflare. Contando com os dados de reputação de IP de milhões de ativos de internet em sua rede, o firewall de aplicativos web (WAF) da Cloudflare bloqueia as solicitações maliciosas, impedindo-as de alcançar os servidores da Bitfinex. Além disso, a melhor proteção contra DDoS da Cloudflare garante que a plataforma da Bitfinex esteja protegida até mesmo dos maiores ataques DDoS na internet. Essa proteção da tranquilidade à Bitfinex e garante que seus clientes não tenham que se preocupar com a indisponibilidade ou comprometimento da plataforma.