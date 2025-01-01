Zarejestruj się

Zobacz, jak usługi Cloudflare dla programistów mogą pomóc Ci przyspieszyć innowacje, wdrażać aplikacje w skali globalnej oraz uprościć przechowywanie zasobów, personalizację i testowanie A/B, a także spełnić inne niezbędne potrzeby związane z programowaniem.

Przypadki użycia
Przechowywanie i szybkie pobieranie zasobów cyfrowych

Zapewnij szybkie i niedrogie pobieranie zasobów cyfrowych

  • Przechowywanie R2 Cloudflare

  • Cloudflare Workers KV

Dowiedz się więcej
Rozszerz możliwości aplikacji statycznych

Wzbogać swoje aplikacje statyczne o obrazy, filmy i funkcje dynamiczne

  • Cloudflare Pages

  • Cloudflare Stream

Dowiedz się więcej
Cloudflare pages orange
Tworzenie aplikacji współpracujących

Twórz niestandardowe i współpracujące projekty internetowe

  • Cloudflare Durable Objects

  • Baza danych D1 Cloudflare

Dowiedz się więcej
Dodaj personalizację lub lokalizację

Uzyskaj dostęp do danych geolokalizacji, aby spersonalizować lub zlokalizować treści

  • Cloudflare Workers

  • Cloudflare Workers KV

Dowiedz się więcej
Wykonuj testy A/B przy minimalnym nakładzie pracy

Popraw wydajność testów A/B przy minimalnym nakładzie pracy

  • Cloudflare Workers

  • Cloudflare Workers Deployments

Dowiedz się więcej
Monitoruj zadanie przepływu pracy, wydajność sieci i wdrożenia

Rozwiązywanie zadań monitorowania dzięki widoczności pulpitu nawigacyjnego

  • Workers Analytics Engine

  • Cloudflare Workers Deployments

Dowiedz się więcej
Dlaczego Cloudflare?

Nowoczesne centrum cyfrowe do migracji lub opracowywania nowych aplikacji

Solution hub - Why Cloudflare
Chmura connectivity cloud firmy Cloudflare to bezpieczne i rozproszone środowisko obliczeniowe, magazynowe i aplikacyjne, które pomaga odzyskać kontrolę nad złożoną infrastrukturą i rosnącymi kosztami, a także szybciej wprowadzać innowacje. Zapewnia:
  • Szybkie i bezpieczne doświadczenia klientów: Usługi bezpieczeństwa i wydajności działają na każdym serwerze w każdej lokalizacji, gdzie znajduje się Twój kod, a jednokrotna inspekcja i przetwarzanie żądań minimalizują opóźnienia– Automatyczna, niemal nieograniczona skalowalność: Aplikacje i kod są automatycznie wdrażane w regionie: Ziemia, z minimalną lub zerową konfiguracją, wykorzystując naszą (rosnącą) przepustowość sieci wynoszącą 405 Tbps Tbps.- Uproszczone
  • __wdrażanie SI: connectivity cloud firmy Cloudflare jest zoptymalizowana pod kątem treningu SI, wnioskowania, bezpieczeństwa i optymalizacji — i oferuje przechowywanie bez opłat za ruch wychodzący.
  • Szybsze__ programowanie: prosta ścieżka wiodąca od fazy pisania kodu do wdrożenia produkcyjnego, przyspieszająca rozwój funkcji i aplikacji oraz automatyzująca kluczowe czynności optymalizacyjne i konfiguracyjne.
Solution hub - Why Cloudflare
ProPublica korzysta z oferowanych przez Cloudflare usług dla programistów, aby znacząco poprawić wydajność sieci

Wydawca wiadomości ProPublica napotkał problemy z dostępnością podczas nagłych wzrostów ruchu z powodu obsługi dużych ilości treści dynamicznych.

Firma wdrożyła rozwiązanie Workers — usługę Cloudflare do obsługi kodu bezserwerowego. Dzięki temu możliwe było opracowanie niestandardowej usługi zapisywania w pamięci podręcznej, która skróciła czas do pierwszego bajtu (TTFB) o 50%.

„Nasi czytelnicy na to liczą, a Workers to niezawodna platforma, dzięki której możemy im to zapewnić”.

