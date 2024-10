Durable Object to specjalny rodzaj rozwiązania Cloudflare Worker, który przetwarza żądania w jednym z naszych centrów danych — dostępne w ponad 330 miastach na całym świecie.

Każdy element Durable Object jest jednowątkowy i ma dostęp do stanowego interfejsu API do przechowywania, co ułatwia tworzenie spójnych, wysoce dostępnych aplikacji rozproszonych.