Zero Trust 보안:Zero Trust 모델은 '절대 신뢰하지 않고 항상 확인한다'는 원칙에 따라 작동합니다. 이 접근법에 따르면 사용자가 네트워크 경계 내부에 있든 외부에 있든 관계없이 사용자 신원을 지속해서 확인하고 엄격하게 액세스를 제어해야 합니다. 네트워크 보안을 위한 Zero Trust 아키텍처를 구현하면 역할, 위치 등의 ID 및 컨텍스트를 기반으로 시스템 액세스가 제공되므로 중요한 데이터 및 시스템에 대한 액세스를 최소화하고 내부 위협 및 데이터 유출의 가능성을 최소화할 수 있습니다.