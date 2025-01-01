Costruisci la tua strategia di conformità alla direttiva NIS2

Scopri come semplificare la conformità alla direttiva sulla sicurezza informatica dell'UE
La direttiva UE Network and Information Security 2.0 (NIS2) imporrà a molte organizzazioni di adottare strategie più efficaci in materia di sicurezza informatica. L'adozione di una piattaforma di rete e sicurezza unificata può aiutare il tuo team a ridurre i rischi e a conformarsi ai nuovi requisiti, senza comportare un aggravio dei costi o della complessità.

Collabora con Cloudflare per sviluppare il tuo piano di conformità alla direttiva NIS2.

Risorse

Webinar

In questo webinar vengono esaminati i cambiamenti più importanti introdotti dalla direttiva NIS2 nonché le misure di gestione del rischio necessarie per soddisfare i requisiti di tale direttiva.

Whitepaper

In questo whitepaper viene descritta la transizione dalla conformità NIS1 a NIS2 e come la connettività cloud come Cloudflare può aiutarti a mantenere la conformità.

Ebook

In questo ebook sono descritte varie difficoltà nell'ambito della conformità degli approcci alla sicurezza esistenti ed è riportato come la connettività cloud può aiutarti a superarle.

Scopri come le aziende leader semplificano la conformità con Cloudflare

PhonePe protegge oltre 33 milioni di commercianti e fornisce un'esperienza cliente fluida e a bassa latenza a oltre 400 milioni di utenti registrati grazie a Cloudflare.

[Solo in inglese] Temple e Webster ha implementato Cloudflare per sostituire le soluzioni legacy di prestazioni e sicurezza, proteggere l'accesso dei dipendenti e accelerare la conformità normativa.

Porsche Informatik usa Cloudflare per gestire il traffico per il proprio marchio e la rete di concessionari, proteggere i propri siti Web da Internet e automatizzare le attività di migrazione al cloud

