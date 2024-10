Un guide de la transformation technologique à l'usage des organisations à but non lucratif

La transformation technologique est de plus en plus impérative pour les organisations à but non lucratif

L'Irish Cancer Society est une communauté à but non lucratif de patients, de survivants, de bénévoles, de militants, de professionnels de la santé et des services sociaux, ainsi que de chercheurs. Ensemble, nous transformons l'expérience et les résultats pour les personnes touchées par le cancer grâce à nos actions de plaidoyer, d'assistance et de recherche. Nous fournissons gratuitement des informations, des soins et une assistance à 1,2 million de personnes touchées par le cancer, et nous finançons également des recherches visant à faire progresser le traitement.

En tant que Head of Technology Transformation d'Irish Cancer Society, je suis responsable notamment de la modernisation numérique, avec l'objectif d'améliorer les expériences humaines. La quasi-totalité du financement de l'organisation provient de dons ; la modernisation de la gestion de la communauté est donc une nécessité. Nous sommes une marque appréciée, qui bénéficie de la confiance de ses donateurs et de la communauté des personnels soignants, et nous nous efforçons de préserver cette confiance à tout prix.

La modernisation numérique nous aide à enrichir les services que nous proposons à nos utilisateurs, à améliorer l'expérience des services pour nos bénévoles et à accroître la valeur pour nos donateurs.

Mettre à profit le numérique pour améliorer l'expérience humaine

Selon un rapport de Salesforce, 67 % des organisations à but non lucratif augmentent leurs investissements dans la technologie afin de mieux servir les intérêts des parties impliquées. La transformation numérique constitue une priorité grandissante pour Irish Cancer Society, ainsi que pour l'ensemble des organisations à but non lucratif. L'utilisation d'outils numériques pour assurer la collecte de fonds, la gestion des bénévoles, la mobilisation des donateurs et la mise en œuvre des programmes peut aider les organisations caritatives à simplifier leurs processus et à maximiser leur impact.

Tout au long de notre parcours de transformation numérique, nous avons glané des informations inestimables qui, je pense, pourront être utiles à d'autres. Fort de mon expérience au sein d'organisations du secteur public et d'entreprises du secteur privé, j'ai à cœur de partager les cinq principaux enseignements que j'ai appris :

Simplifiez votre infrastructure technologique



La transformation technologique d'Irish Cancer Society a pour objectif de nous rendre plus efficaces dans notre mission, mais il s'agit également de comprendre l'influence culturelle d'une organisation générant d'importantes interactions, au sein de laquelle de nombreux collaborateurs possèdent des compétences qui ne sont pas directement liées à la technologie. Nous avons l'élément humain à l'esprit lorsque nous utilisons la technologie pour rendre nos collaborateurs et notre entreprise plus efficaces.

La simplification de votre infrastructure technologique est une étape déterminante du parcours de transformation. Les organisations à but non lucratif doivent généralement gérer une vaste infrastructure technologique, au sein de laquelle l'informatique fantôme (ou Shadow IT) est très répandue. Les produits sont souvent donnés ou achetés à un coût très réduit. Toutefois, qu'ils soient « gratuits » ou « presque gratuits », la vérification de la sécurité de la technologie est sécurisée et de la possibilité de l'intégrer au reste de l'infrastructure technologique entraîne toujours un coût (et demande également du temps). (Comprenez-moi bien, toutefois : nous sommes reconnaissants à nos partenaires technologiques et aux réductions accordées aux organisations à but non lucratif.) Cependant, les nouvelles solutions ne doivent pas présenter de courbes d'apprentissage très prononcées pour nos employés, nos bénévoles et nos infirmières. Par ailleurs, un accès sécurisé aux données ne doit pas non plus nuire à leur productivité. Priorisez le cloud



L'adoption d'applications SaaS, de solutions cloud ou déployées dans le cloud peut aider les organisations à but non lucratif à se moderniser et à abandonner plus rapidement les technologies d'ancienne génération, à réduire les risques opérationnels et promouvoir le développement durable.



Irish Cancer Society adopte une approche priorisant le cloud, et la migration des applications, de l'infrastructure et de la sécurité vers le cloud a amélioré notre capacité à assumer notre mission. L'approche priorisant le cloud a libéré des ressources que nous pouvons consacrer à des initiatives technologiques stratégiques, ainsi qu'à la prestation de soins, la collecte de fonds et d'autres tâches directement liées à notre mission.



Nous nous sommes désormais libérés des tâches liées à la gestion de notre propre datacenter. Nous avons réduit les coûts en supprimant les licences et la maintenance associées aux technologies d'ancienne génération, et nous avons renforcé nos initiatives en matière de durabilité en réduisant les besoins de nos datacenters en alimentation, en refroidissement et en espace. Nous avons réduit les risques opérationnels en adoptant des mesures de continuité de l'activité et de reprise après sinistre dans le cloud et avons simplifié la conformité aux normes ISO 27001 et SOC 2. Préservez la confiance de la communauté en protégeant les données sensibles



De nombreuses personnes considèrent que les organisations à but non lucratif ne sont pas suffisamment protégées contre les cyberattaques. Les acteurs malveillants nous perçoivent également comme des cibles plus faciles que les grandes entreprises. Il est impératif pour les organisations à but non lucratif d'investir dans la cybersécurité afin de protéger les informations sensibles des donateurs, et ce, malgré la disponibilité de ressources internes limitées pour la cybersécurité.



Nous faisons tout notre possible pour protéger les dons en ligne, protéger nos données et préserver la confiance des utilisateurs de nos services, des bénévoles et des donateurs. Par exemple :

À la place d'un VPN, dont la mise en œuvre entraîne différents risques, nous utilisons l'accès réseau Zero Trust pour protéger nos infirmières, notre personnel soignant et l'ensemble de notre personnel lorsqu'ils accèdent à leurs comptes de messagerie et leurs applications. Nous leur proposons ainsi de meilleures expériences numériques en leur permettant d'accéder en toute sécurité à leurs applications, où qu'ils se trouvent.



Avec les services de sécurité et d'amélioration des performances des applications, nous pouvons protéger notre site de dons lors de notre événement annuel de collecte de fonds, Daffodil Day. Le blocage des transactions frauduleuses nous permet d'éviter les frais de rétrofacturation pratiqués par notre organisme de traitement des paiements ; cela augmente directement le financement disponible pour les infirmières, leur permettant ainsi de proposer plus de nuits de soins palliatifs.



Les organisations à but non lucratif peuvent également puiser dans les ressources de la communauté pour protéger leurs opérations numériques au plus haut niveau, et ce, de manière abordable. Par exemple, nous sommes membres de l'initiative Project Galileo, qui offre une protection gratuite aux groupes d'intérêt public exposés à un risque. Collaborez avec d'autres structures, qu'il s'agisse d'entreprises privées ou d'organisations à but non lucratif



Les responsables de la technologie du secteur privé sont souvent surpris par l'ouverture et la collaboration qu'entretiennent les organisations caritatives. Nos missions peuvent être différentes, mais nous avons souvent les mêmes difficultés et mêmes objectifs. Par exemple, en Irlande, les grandes organisations à but non lucratif se réunissent chaque trimestre afin de discuter de différents sujets tels que l'IA générative, la cybersécurité et la gestion des données des entreprises. Nous entretenons également des relations avec des organisations de lutte contre le cancer en Suède, en Norvège, en Islande et au Royaume-Uni.



La collaboration et les connaissances issues de nos échanges avec nos homologues nous aident également à identifier les partenaires technologiques les plus pertinents. Je vous recommande donc de vous informer sur les plateformes SaaS et cloud utilisées par d'autres organisations à but non lucratif dans votre région ; il vous sera ainsi plus facile de bénéficier d'une assistance régionale. Recherchez un partenaire de conseil informatique qui soit capable de vous aider à gérer durablement votre écosystème informatique. Cherchez des partenaires technologiques stratégiques



Le lancement d'un parcours de transformation technologique peut être intimidant, pour les organisations à but non lucratif comme pour les entreprises du secteur privé. Que vous vous trouviez au tout début de votre transformation numérique ou que celle-ci soit déjà bien en chemin, poursuivez vos efforts et cherchez des partenaires technologiques qui soient capables de vous aider à accélérer votre parcours.

Notre prochaine initiative consiste à créer une vue à 360 degrés sur les utilisateurs de nos services et nos donateurs. Alors que nous lançons dans un projet majeur de gestion des données d'entreprise, nous travaillons avec nos parties prenantes en interne et collaborons avec d'autres organisations à but non lucratif pour connaître les meilleures pratiques à adopter en matière d'architecture et de gestion des données.



L'effort est énorme, mais son importance est cruciale, puisque nous proposons de développer une application qui facilitera la mise en relation de nos chauffeurs bénévoles avec les utilisateurs des services, d'actualiser notre site web afin que chacun puisse trouver les informations et les services dont ils ont besoin, et d'aider les bénévoles sur notre assistance téléphonique d'information sur le cancer en leur fournissant les informations appropriées en temps voulu.

Modernisation numérique : des efforts qui en valent la peine

Notre transformation technologique est motivée par le besoin grandissant auquel doit répondre notre organisation. Les diagnostics de cancers en Irlande sont plus nombreux que jamais (près de 42 000 personnes par an), et le taux de survie est également plus élevé. Nous proposons des ressources et des informations sur la prise en charge du cancer, à la fois par téléphone et en personne. Nous coordonnons 1 000 chauffeurs bénévoles qui conduisent les patients à leurs rendez-vous de chimiothérapie, ainsi que 300 infirmières de nuit pour les soins de fin de vie, afin de permettre aux patients de rester à leur domicile pendant les derniers jours de leur vie. Nous apportons également une aide financière aux familles dont les enfants sont atteints d'un cancer.

Pendant notre parcours, j'ai appris de nombreux enseignements sur l'équilibre entre l'innovation et l'aspect pratique. La collaboration avec des partenaires tels que Cloudflare nous permet de moderniser nos systèmes informatiques, tout en développant nos ressources accessibles au public. En fin de compte, toutes les initiatives technologiques d'Irish Cancer Society doivent soutenir notre mission visant à identifier de meilleurs moyens de prévenir, de diagnostiquer et de prendre en charge le cancer. Pour nous, comme pour de nombreuses autres organisations caritatives et à but non lucratif, la technologie numérique peut véritablement transformer la vie des personnes.

