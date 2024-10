Appréhender l'infrastructure Internet chinoise



Selon McKinsey, la valeur de l'économie chinoise s'élève à 10 000 milliards de dollars ; le pays affiche une croissance annuelle de 7 %, et possède un marché de l'e-commerce florissant. En 2020, le marché chinois de l'e-commerce représentait plus de 710 millions de consommateurs numériques, et le montant des transactions a atteint 2,29 billions de dollars. En 2021, la Chine est devenue le plus grand marché mondial de l'e-commerce, avec un chiffre d'affaires de 1,5 billion de dollars ; selon les projections, ce marché continuera à progresser pour atteindre 3,5 billions de dollars de transactions d'ici 2024.

Par ailleurs, la Chine abrite la plus importante population d'internautes du monde, plus d'un milliard de citoyens chinois étant désormais connectés à Internet. Ces données indiquent donc clairement qu'il peut être financièrement avantageux de pénétrer le marché chinois.

Pourtant, seulement 8 000 entreprises américaines sont implantées en Chine, et les sociétés financées par des investissements étrangers représentent moins de 3 % des entreprises enregistrées dans ce pays.

Pour les dirigeants d'entreprises qui cherchent à pénétrer le marché chinois, la capacité de gérer efficacement leurs services dans cette région peut se traduire par un avantage financier considérable. Et pour les entreprises internationales déjà présentes en Chine, l'amélioration de la rapidité et des performances de leurs sites peut générer de nouvelles augmentations de leurs revenus.

La difficulté de garantir les performances optimales des sites

Une récente étude publiée par PWC a conclu que la Chine est le marché d'e-commerce le plus avancé du monde. Les consommateurs chinois sont plus enclins que les consommateurs d'autres pays du monde à effectuer des achats en ligne, de la recherche d'informations sur les produits à la finalisation des transactions,et ils s'attendent à vivre des expériences en ligne rapides et fluides.

Or, il est établi que la latence d'un site peut avoir un impact direct sur la satisfaction des clients et entraîner des pertes de revenus. Des études ont démontré que 90 % des acheteurs délaisseront un site si le chargement de celui-ci ne se déroule pas « dans un délai raisonnable », et que 57 % des acheteurs quitteront le site pour effectuer leurs achats auprès d'un autre revendeur. Amazon a constaté qu'une seconde de latence supplémentaire peut coûter plus de 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an à l'entreprise.

Malheureusement, certaines entreprises ont du mal à proposer une expérience rapide et fiable sur leurs sites en Chine, en raison de la complexité de l'acheminement des données parmi les goulets d'étranglement et les phénomènes d'encombrement du réseau, ce qui les désavantage par rapport à la concurrence établie en Chine.

Tout le trafic Internet entrant et sortant de Chine doit transiter par l'un des trois points d'échange Internet (IXP, « Internet Exchange Point ») « nationaux » situés à Pékin, Shanghai ou Guangzhou, ou par l'un des cinq points d'échange Internet « centraux » situés à Chengdu, Wuhan, Nanjing, Xi'an et Shenyang.

Pendant les périodes de forte utilisation ou lors d'activités telles que la diffusion en continu de musique et de vidéos, la navigation soutenue sur Internet ou le téléchargement de fichiers volumineux, les IXP sont encombrés, entraînant des temps de chargement longs et des problèmes de performances des sites web hébergés hors de Chine.

Pour contourner ces difficultés, certaines entreprises hébergent leurs sites web dans des datacenters proches des IXP ou sur des serveurs situés à l'intérieur des frontières chinoises. Bien que cette solution permette de résoudre certains goulets d'étranglement, elle laisse les entreprises dans une situation désavantageuse ; ces dernières sont, en effet, obligées d'avoir recours à des fournisseurs d'accès Internet (FAI) locaux, disposant de peu de connexions.

À l'instar des IXP, quatre fournisseurs d'accès Internet appartenant à l'État dominent le marché actuel : China Telecom, China Mobile, China Education & Research Network (CERNET) et China Unicom. Ces FAI supervisent 95 % du trafic Internet total dans le pays et assurent un peering (c'est-à-dire l'interconnexion des réseaux) minimal. Une étude réalisée en 2017 par Mlytics a déterminé que le réseau le mieux interconnecté de Chine n'était connecté qu'à deux IXP, contre 66 en Amérique du Nord et 71 en Europe. Cela signifie que même le trafic Internet national doit souvent parcourir de grandes distances sur le réseau pour parcourir une faible distance géographique, entraînant de la latence pour les utilisateurs finaux.

Certaines multinationales peuvent résoudre ce problème en optant pour le peering direct. Cependant, l'établissement de connexions de peering directes avec les quatre fournisseurs d'accès Internet depuis l'étranger exige que l'entreprise s'acquitte d'un surcoût, qui peut s'avérer très important.

Les goulets d'étranglement du réseau et le peering local limité peuvent augmenter les phénomènes de latence et d'encombrement du réseau, rendre inefficace la diffusion de contenu et, en fin de compte, entraîner une perte de revenus, ainsi qu'une augmentation des coûts d'exploitation.

Comment améliorer les performances d'un site en Chine

Pour les entreprises déjà présentes sur le marché chinois ou désireuses de s'y implanter, la résolution des goulets d'étranglement du réseau et de l'inefficacité du peering local peut constituer un défi. Pour surmonter ces obstacles et garantir la rapidité et la fiabilité des performances de leurs sites, les entreprises internationales peuvent envisager les mesures suivantes :

Réduire la taille des pages web. Il existe plusieurs approches pour réduire la taille des pages web et améliorer la vitesse des sites, parmi lesquelles l'optimisation des fichiers d'images et de vidéos et la réduction ou la suppression du code inutile.

Réduire les temps de chargement. Les requêtes HTTP, les scripts externes et les liens de redirection peuvent contribuer à augmenter les temps de chargement, grevant la rapidité et les performances globales des sites web. En limitant ou en restreignant l'utilisation de ces éléments, les entreprises peuvent améliorer la rapidité et les performances de leurs sites.

Travaillez en partenariat avec le bon fournisseur de réseau. Recherchez des fournisseurs de réseau cloud disposant d'un vaste réseau bien interconnecté, proche des IXP et des FAI en Chine, qui résolvent les requêtes DNS en Chine, utilisent du code serverless pour créer des règles client personnalisées et flexibles et aident les entreprises à réduire facilement la taille des pages web en minimisant le code HTML, CSS et JavaScript des sites web.



