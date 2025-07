Grant Bourzikas, Chief Security Officer, Cloudflare

Grant a occupé sept fois le poste de CSO et possède plus de 20 années d'expérience dans la supervision de programmes de sécurité mondiaux couvrant l'ensemble du secteur privé. Il a travaillé au sein d'une société spécialiste des infrastructures critiques du classement Fortune 500, d'une société de commerce en ligne et d'entreprises du secteur des jeux vidéo. Grant a notamment passé plusieurs années dans le secteur des services financiers, où il a travaillé pour les établissements HSBC et Silicon Valley Bank. Grant est titulaire d'un Master en science des données et intelligence artificielle de l'établissement Southern Methodist University, ainsi que d'un Bachelor of Science en comptabilité de l'Université du Missouri-Columbia à Saint-Louis. Il possède les titres de CPA (Certified Public Accountant) et CISP (Certified Information Systems Security Professional).