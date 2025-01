BrainCert offre une plateforme de formation en ligne plus rapide et plus sûre grâce au réseau de Cloudflare.

BrainCert is a cloud-based all-in-one educational platform-as-a-service that offers customers the ability to create, distribute, and sell their own online courses, tests, and live classes. The solution comes integrated with 4 core platforms: courses, online testing, virtual classrooms, and a content management system.

BrainCert’s Challenge: Secure, Optimized Content for White-Labled Sites

Au fur et à mesure de son expansion, BrainCert a dû faire face à deux défis majeurs. Le premier consistait à faire en sorte que ses clients et leurs utilisateurs du monde entier bénéficient d'un service de qualité optimale partout où ils se trouvent. BrainCert disposait d'une infrastructure comportant plusieurs serveurs d'origines, mais il ne lui était pas possible d'avoir un serveur d'origine dans chaque région où se trouvaient ses utilisateurs. C'était une source de frustration pour les utilisateurs des clients de BrainCert, car plus ils s'éloignaient de l'infrastructure de BrainCert, plus les applications d'apprentissage étaient lentes et devenaient moins réactives, même si le client se trouvait près de ses utilisateurs.

Le deuxième défi de Braincert consistait à sécuriser les noms d'hôtes de ses clients. Les clients de BrainCert peuvent proposer des cours sur leurs propres domaines, mais l'achat, la gestion et le renouvellement des certificats SSL pour plusieurs entités est devenu un processus complexe et non évolutif. Comme le dit Yasin Rahim, fondateur et PDG de Braincert, « il était devenu difficile de trouver une solution permettant de fournir des certificats SSL en utilisant le nom d'hôte de nos clients. Comme notre clientèle augmentait de volume, la gestion du cycle de vie des certificats SSL pour chacun de ses sites devenait fastidieuse, difficile et source d'erreurs. Nous ne pouvions plus continuer à utiliser cette solution ».

BrainCert’s Solution: A Large Scale Performance Network with Powerful Security

Avant Cloudflare, BrainCert a fait des essais auprès de plusieurs fournisseurs pour tenter de résoudre ses problèmes, mais aucun ne répondait à ses exigences en matière de performance et de sécurité. « Nous avons essayé des concurrents de Cloudflare » a indiqué M. Rahim, « mais leurs produits étaient plus complexes et nécessitaient beaucoup de travail d'ingénierie pour modifier manuellement le code. Finalement, nous avons choisi Cloudflare car elle offrait plus de fonctionnalités et toute la gestion était aisée et ne nécessitait que quelques clics dans le tableau de bord. Nous n'avons plus besoin de nous casser la tête et de nous soucier du codage des configurations. »

M. Rahim a poursuivi : « Le fait que notre trafic soit géré au niveau de la périphérie de Cloudflare améliore non seulement nos performances globales, mais comme la solution de performance de Cloudflare intègre un dispositif de sécurité, il nous est également facile de bloquer les attaques et de protéger notre réseau ». Avec Cloudflare, BrainCert a amélioré le temps de chargement global de son application de plus de 40 % et a constaté une réduction de 97 % des menaces pesant sur son infrastructure grâce au WAF.

En outre, le produit SSL for SaaS de Cloudflare a été conçu pour résoudre les difficultés que rencontrent les sociétés du secteur du SaaS lors de la gestion des certificats SSL de leurs clients. « Le protocole SSL for SaaS de Cloudflare répond parfaitement à nos besoins et nous a donné un avantage technologique sur nos concurrents », a déclaré M. Rahim. « À présent, nous générons des certificats SSL pour nos entreprises clientes et sécurisons leurs applications SaaS. Le protocole SSL for SaaS a réduit de près de 90 % nos tâches d'ingénierie en nous permettant d'intégrer et d'automatiser les certificats SSL via l'API de Cloudflare. Cela nous a donné la confiance nécessaire pour nous lancer sur le marché en faisant valoir avec assurance que nous sommes en mesure de protéger l'application SaaS de nos clients et de sécuriser leurs noms d'hôtes en 30 secondes. Nos clients sont ravis ! »