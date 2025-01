Bitfinex garantit que sa plate-forme de trading haute fréquence est aussi rapide que possible grâce à Load Balancing, l'équilibrage de charge de Cloudflare.

Bitfinex est la plus importante et la plus avancée des plateformes d’échange de Bitcoin dans le monde. Sur cette plateforme complète dédiée aux transactions au comptant (spot trading) pour les principales cryptomonnaies telles que le Bitcoin, l’Ethereum, le Litecoin, Monero, Zcash et bien d’autres, Bitfinex traite chaque mois des centaines de millions de transactions (près de 735 millions de dollars de transactions dans les 30 jours précédant le 1er mars 2017).

Le défi de Bitfinex : des performances élevées et une sécurité renforcée

En tant que plate-forme de trading haute fréquence, Bitfinex a deux priorités essentielles : la rapidité et la sécurité. La vitesse est cruciale pour les utilisateurs de Bitfinex, car ils ont besoin des derniers prix des crypto-monnaies pour pouvoir effectuer rapidement des transactions tout au long de la journée. Pour que les utilisateurs disposent de ces informations, Bitfinex s'efforce de fournir une interface utilisateur la plus rapide possible. À cet effet, la société a mis en place une série de serveurs frontaux distribués, qui constituent le premier point de contact de l'utilisateur avec sa plate-forme. Cependant, cette solution a amené Bitfinex à relever un autre défi : ces serveurs front-end se retrouvant parfois submergés par les pics de trafic, les utilisateurs étaient confrontés à des performances lentes et dégradées. Bitfinex avait donc besoin d'un moyen de répartir uniformément le trafic sur ces serveurs pour éviter la surcharge et permettre à ses utilisateurs de bénéficier des vitesses les plus rapides possibles.

La sécurité est une préoccupation constante pour toute institution financière. Pour une plate-forme basée sur le web comme Bitfinex, une faille de sécurité pourrait entraîner un temps d'arrêt, ce qui s'avérerait particulièrement problématique pour une plate-forme haute fréquence. « Bitfinex est une plate-forme de trading à haute disponibilité et haute fréquence », explique Adam Chamely, développeur chez Bitfinex. « Si les clients ne peuvent pas accéder à notre plate-forme, ils ne peuvent pas trader. Et s'ils ne peuvent pas trader sur notre plate-forme, ils iront voir ailleurs. Nous les perdrions en tant que clients et nous perdrions leur volume de transactions, ce qui nous placerait dans une position plus délicate et signifierait que nous pourrions perdre encore plus. » Bitfinex avait eu recours aux services d'un ancien fournisseur de sécurité, mais commençait à être frustrée par une structure tarifaire qui ne faisait que changer.

La solution de Bitfinex : l’équilibrage de charge sécurisé dans le Cloud

« J'entends parler de Cloudflare depuis un certain temps, et d'autres membres de l'équipe avaient utilisé le service. Nous avons donc décidé de voir s'il pouvait nous aider à relever le défi auquel nous étions confrontés », déclaré Adam Chamely. « Nous avons envisagé de déployer notre propre solution, mais en fin de compte, celle de Cloudflare était plus attrayante : une plate-forme existante qui avait fait ses preuves et nous permettait de nous concentrer sur le développement de nos propres offres au lieu de réinventer la roue ».

Bitfinex utilise désormais Load Balancing, l'équilibrage de charge de Cloudflare, pour distribuer intelligemment le trafic sur ses serveurs frontaux. Et Adam Chamely de souligner : « Nous utilisons Cloudflare Load Balancing pour répartir le trafic entre nos serveurs frontaux afin d'augmenter la capacité de notre réseau et garantir l'intégrité de ces serveurs. Nous apprécions également le fait que le basculement route le trafic de manière fluide vers un serveur intègre si ce serveur venait à être hors ligne. Ces deux éléments garantissent la haute disponibilité et le temps d'activité dont nous avons besoin sur notre plate-forme ».

Désormais, Bitfinex bénéficie également des fonctionnalités de sécurité avancées de Cloudflare. Grâce aux données d’IP Reputation provenant des millions de propriétés Internet présentes sur le réseau de Cloudflare, le pare-feu WAF (Web Application Firewall) empêche les requêtes malveillantes d’atteindre les serveurs de Bitfinex. D’autre part, la protection anti-DDoS de Cloudflare, inégalée dans sa catégorie, garantit que la plateforme de Bitfinex est protégée contre les attaques DDoS les plus vastes lancées depuis Internet. Cette protection offre à Bitfinex une grande tranquillité d’esprit, en lui assurant que ses clients n’ont pas à se soucier de l’indisponibilité ou de la compromission de la plate-forme.