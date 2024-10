Zero Trust para redefinir la ciberseguridad

A medida que la transformación digital se acelera en las empresas, surge un imperativo crítico. La protección del entorno empresarial en constante evolución requiere la adopción de tecnologías avanzadas diseñadas para épocas de cambios. La transformación continua del entorno empresarial ha visto aumentar la dependencia de los servicios en la nube, la adopción generalizada del teletrabajo y la integración de sistemas interconectados. Si bien estos avances refuerzan la eficacia y la conectividad, también señalan una mayor vulnerabilidad a las ciberamenazas y a los ataques resultantes, debido al elevado volumen de datos personales y profesionales que se comparten en línea.

Dar prioridad a la ciberseguridad es imperativo para las organizaciones, independientemente del sector en el que operen. Aunque el objetivo principal sigue siendo la protección contra las ciberamenazas, el alcance de la ciberseguridad se ha ampliado mucho más allá de la protección básica. Hoy en día, la creación de una infraestructura de seguridad sólida no consiste únicamente en defenderse de los ciberataques. Es más bien una inversión estratégica debido a su papel fundamental para mantener la confianza entre las partes interesadas, fomentar una cultura de innovación y garantizar la resistencia y longevidad de una organización. Este cambio está impulsado por la necesidad de reforzar las defensas de ciberseguridad, adaptarse a un panorama digital en evolución y satisfacer las mayores expectativas de protección de datos y continuidad operativa.

Cómo reforzar las ciberdefensas en la era digital

En el espacio digital en constante transformación, las ciberamenazas siguen siendo una preocupación primordial para empresas de todo el mundo. Los nuevos avances tecnológicos, como la IA, no muestran indicios de ralentizar el ritmo de las ciberamenazas. Este desafío pone de relieve la necesidad urgente de que las empresas fortalezcan sus defensas contra las amenazas en evolución.

La escalada de las amenazas exige una inversión continua en un sólido conjunto de soluciones de ciberseguridad. Las estrictas normativas sobre privacidad de datos y la necesidad de una gestión responsable de los mismos también añaden complejidad a las operaciones. El incesante ritmo del cambio tecnológico obliga a las empresas a entender la complejidad de la transformación digital sin dejar de ser competitivas en un mercado globalmente conectado. Los desafíos de la adquisición y la retención de talentos en los campos tecnológicos, junto con la conformidad de normativas diversas y en evolución, presentan obstáculos adicionales. Responder a las crecientes expectativas de los clientes en relación con experiencias digitales eficaces, abordar las interrupciones de la cadena de suministro y gestionar el uso ético de la tecnología contribuyen aún más a los polifacéticos desafíos a los que se enfrentan las empresas hoy en día.

Entender estas complejidades requiere un enfoque estratégico de la adopción de la tecnología, así como consideraciones adicionales como las normas de privacidad, la normativa de protección de datos y el uso adecuado de la información.





Cómo potenciar a las empresas con tecnología ZTNA

En respuesta a la evolución de la complejidad y la frecuencia de las ciberamenazas, las empresas deben evolucionar hacia soluciones más eficaces para proteger sus activos y datos confidenciales, en particular mediante la implementación de medidas sólidas de acceso a la red Zero Trust (ZTNA).

La tecnología ZTNA enfatiza el principio de "nunca confíes, verifica siempre". Se basa en un modelo de confianza adaptable que evita asumir la confianza por defecto, y permite el acceso basándose en políticas específicas y más precisas que conceden los privilegios mínimos necesarios. La tecnología ZTNA proporciona un medio seguro para que los usuarios remotos se conecten a aplicaciones privadas sin incorporarlas a la red ni exponerlas a la red pública de Internet.

La seguridad Zero Trust es una estrategia crucial para cualquier empresa que opere en el espacio digital. Implica un enfoque global y estratégico de la seguridad, que garantice que cada usuario y dispositivo que solicite acceso se verifique minuciosamente para establecer su verdadera identidad.

Estas son 4 razones convincentes para adoptar el modelo de seguridad Zero Trust:

Las empresas en evolución no pueden confiar en la seguridad basada en el perímetro, ya que las haría perder eficacia. Zero Trust garantiza una verificación meticulosa del acceso en cada punto de la red con la aplicación del principio de "privilegios mínimos". Esta estrategia supervisa y valida continuamente las solicitudes, limitando el peligro potencial de las fugas mediante la microsegmentación. Ampliación de la plantilla, que ahora incluye a comerciales, proveedores y socios, además de empleados y contratistas. Zero Trust permite un control de acceso preciso y permisos personalizados para cada usuario. No se puede verificar la seguridad de todos los entornos de teletrabajo: la prevalencia del trabajo remoto desafía la seguridad tradicional basada en ubicaciones fijas. Las redes y dispositivos wifi poco seguros aumentan los riesgos. Sin un sistema sólido como Zero Trust, la verificación del entorno doméstico de los usuarios sería imposible. Las amenazas persistentes avanzadas (APT) se vuelven más inteligentes: las ciberamenazas modernas van más allá del phishing básico. Las amenazas sofisticadas, como las APT, orquestadas por estados-nación y organizaciones criminales, eluden las medidas de seguridad tradicionales. Un marco Zero Trust resulta vital para contrarrestar eficazmente dichas amenazas.



Tecnología Zero Trust, una tendencia crucial

En 2025, el 60 % de las empresas utilizarán soluciones Zero Trust en lugar de redes privadas virtuales. Esa es la previsión del informe "Zero Trust Architecture and Solutions" (Arquitectura y soluciones Zero Trust) de Gartner del año pasado.

La inversión en infraestructuras ZTNA sólidas es esencial para las empresas. No se trata de una mera actualización tecnológica, sino de un movimiento estratégico para reforzar las defensas contra las ciberamenazas sofisticadas. El modelo de seguridad adaptable de ZTNA se alinea con el panorama de amenazas en evolución para ofrecer una protección que las soluciones tradicionales basadas en el perímetro no pueden ofrecer.

La adopción de ZTNA permite a las empresas reforzar su postura de ciberseguridad, garantizando un acceso seguro y controlado a los recursos críticos, al tiempo que mitigan los riesgos y mejoran sus defensas contra nuevas ciberamenazas.

Este artículo forma parte de un conjunto de publicaciones sobre las últimas tendencias y temas que afectan a los responsables de la toma de decisiones sobre tecnología en la actualidad.

