Uso de dispositivos personales: cada vez más organizaciones apoyan la iniciativa "usa tu propio dispositivo" (BYOD) . No obstante, es más difícil controlar el acceso a los datos y a las aplicaciones en los dispositivos personales, y esto crea otro punto de acceso para el robo de datos. Si el equipo de seguridad carece de un software para puntos finales que garantice cierta visibilidad y control del acceso en los dispositivos personales, puede que no se percate de que se está produciendo un acceso no previsto a los datos.