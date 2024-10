Novedad: Universal DNSSEC

El protocolo DNSSEC añade una capa de seguridad a un protocolo que de otro modo sería inseguro, ya que verifica los registros DNS mediante firmas criptográficas. Al comprobar la firma asociada a un registro, los solucionadores de DNS pueden verificar que la información solicitada procede de su servidor de nombres autorizado y no de un atacante "Man in the Middle". Con el DNSSEC, quienes visitan tu dominio tienen la garantía de ver el contenido de tu sitio web y no el servidor web de otra persona.

Con Universal DNSSEC, tu propiedad web se beneficiará de:

Protección contra los ataques de tipo "Man in the middle" al DNS.

Protección contra la enumeración de zonas DNS.

Una solución fácil de usar para cumplir con los requisitos TLD de .bank, .trust, y .gov.

DNSSEC evita los ataques de tipo "Man in the middle" estableciendo una cadena

de confianza hasta los servidores de nombres DNS raíz. Esta cadena de confianza

garantiza que los registros DNS que ha solicitado un visitante no han sido falsificados en ruta.

La implementación única del DNSSEC de Cloudflare aprovecha la criptografía de curva elíptica

para evitar que los atacantes recorran tu zona y descubran registros DNS privados.

Los TLD como .bank y .trust están diseñados para que

transmitan confianza a los visitantes. Esto se consigue exigiendo a los propietarios del dominio

que sigan varios protocolos de seguridad, incluido el DNSSEC.

Implementar el DNSSEC por tu cuenta puede ser un proceso difícil y propenso a errores. Cloudflare te permite responder a tus necesidades de DNSSEC con solo

unos clics.