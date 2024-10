Cómo funciona DNSSEC

Registros de Delegation Signer



DNSSEC introduce un registro de Delegation Signer (DS) para permitir la transferencia de confianza desde una zona principal a una zona secundaria. Un operador de zona realiza una función hash en el registro DNSKEY que contiene la KSK pública y se lo entrega a la zona principal para publicarlo como registro DS.



Cada vez que un solucionador se dirige a una zona secundaria, la zona principal también proporciona un registro DS. Este registro DS es la forma en que los solucionadores saben que la zona secundaria está habilitada para DNSSEC. Para comprobar la validez de la KSK pública de la zona secundaria, el solucionador realiza una función hash y la compara con el registro DS de la principal. Si coinciden, el solucionador puede asumir que la KSK pública no ha sido alterada, lo que significa que puede confiar en todos los registros de la zona secundaria. Así es como se establece una cadena de confianza en DNSSEC.



Debe tenerse en cuenta que cualquier cambio en la KSK también requiere un cambio en el registro DS de la zona principal. El cambio del registro DS es un proceso con varios pasos que puede terminar rompiendo la zona si se realiza de forma incorrecta. Primero, la zona principal tiene que agregar el nuevo registro de DS, luego tiene que esperar hasta que el TTL del registro original de DS caduque antes de quitarlo. Por eso es mucho más fácil cambiar las claves de firma de zona que las claves de firma de clave.



Negación explícita de existencia



Si le pides al DNS la dirección IP de un dominio que no existe, te devuelve una respuesta vacía, no hay forma de decir de forma explícita, "lo siento, la zona que solicitaste no existe". Esto es problemático si quieres autenticar la respuesta, ya que no hay ningún mensaje para firmar. DNSSEC lo soluciona añadiendo los tipos de registro NSEC y NSEC3. Ambos permiten la negación de existencia autenticada.



NSEC funciona devolviendo el registro "siguiente seguro". Por ejemplo, imaginemos un servidor de nombres que define los registros AAAA para api, blog y www. Si solicitas un registro para almacén, devolverá un registro NSEC que contenga www, lo que significa que no hay registros AAAA entre el almacén y la www cuando los registros están ordenados alfabéticamente. Esto efectivamente te dice que el almacén no existe. Y, como el registro de NSEC está firmado, puedes validar su RRSIG correspondiente como cualquier RRset.



Desafortunadamente, esta solución permite a cualquier persona recorrer la zona y reunir todos los registros sin saber cuáles está buscando. Puede ser una amenaza potencial de seguridad si el administrador de la zona contaba con que su contenido fuera privado. Puedes leer más sobre este problema en Complejidades y consideraciones del protocolo DNSSEC, así como la solución exclusiva de Cloudflare en DNSSEC bien hecho.