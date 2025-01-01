Descubre cómo los servicios para desarrolladores de Cloudflare pueden ayudarte a acelerar la innovación, garantizar la escalabilidad global para tus aplicaciones, simplificar el almacenamiento de activos, optimizar la personalización y las pruebas A/B, y responder a otras necesidades esenciales de desarrollo.
Permite la descarga rápida y asequible de los recursos digitales
Cloudflare R2 Storage
Cloudflare Workers KV
Mejora tus aplicaciones estáticas con imágenes, vídeo y funciones dinámicas
Cloudflare Pages
Cloudflare Stream
Desarrolla proyectos web personalizados y colaborativos
Durable Objects de Cloudflare
Base de datos D1 de Cloudflare
Accede a los datos de geolocalización o localiza contenido
Cloudflare Workers
Cloudflare Workers KV
Mejora el rendimiento de las pruebas A/B con solo un trabajo mínimo necesario
Cloudflare Workers
Cloudflare Workers Deployments
Resuelve las tareas de supervisión con la visibilidad del panel de control
Workers Analytics Engine
Cloudflare Workers Deployments
El editor de noticias ProPublica se enfrentaba a problemas de disponibilidad durante los picos de tráfico, debido a que entregaba grandes cantidades de contenido dinámico.
La empresa implementó Workers, el servicio de Cloudflare para código sin servidor, que le permitió crear un servicio de almacenamiento en caché personalizado que ha reducido un 50 % su tiempo hasta el primer byte.