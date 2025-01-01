Me interesa

Crea aplicaciones modernas y escalables con Cloudflare

La conectividad cloud de Cloudflare acelera el desarrollo y simplifica las tareas interminables

Descubre cómo los servicios para desarrolladores de Cloudflare pueden ayudarte a acelerar la innovación, garantizar la escalabilidad global para tus aplicaciones, simplificar el almacenamiento de activos, optimizar la personalización y las pruebas A/B, y responder a otras necesidades esenciales de desarrollo.

CASOS DE USO
Almacena y descarga rápidamente los recursos digitales

Permite la descarga rápida y asequible de los recursos digitales

  • Cloudflare R2 Storage

  • Cloudflare Workers KV

Más información
Amplía las aplicaciones estáticas

Mejora tus aplicaciones estáticas con imágenes, vídeo y funciones dinámicas

  • Cloudflare Pages

  • Cloudflare Stream

Más información
Cloudflare pages orange
Crea aplicaciones colaborativas

Desarrolla proyectos web personalizados y colaborativos

  • Durable Objects de Cloudflare

  • Base de datos D1 de Cloudflare

Más información
Añade personalización o localización

Accede a los datos de geolocalización o localiza contenido

  • Cloudflare Workers

  • Cloudflare Workers KV

Más información
Realiza pruebas A/B con un trabajo mínimo

Mejora el rendimiento de las pruebas A/B con solo un trabajo mínimo necesario

  • Cloudflare Workers

  • Cloudflare Workers Deployments

Más información
Supervisa la tarea del flujo de trabajo, el rendimiento web y las implementaciones

Resuelve las tareas de supervisión con la visibilidad del panel de control

  • Workers Analytics Engine

  • Cloudflare Workers Deployments

Más información
¿Por qué Cloudflare?

El núcleo digital moderno para migrar o crear nuevas aplicaciones

Solution hub - Why Cloudflare
La conectividad cloud de Cloudflare es un entorno seguro y distribuido de procesos, almacenamiento y aplicaciones que te ayuda a recuperar el control de infraestructuras complejas, a evitar el aumento de los costes, y a innovar más rápido. Ofrece:
  • Experiencias de cliente rápidas y seguras: los servicios de seguridad y rendimiento se ejecutan en todos los servidores de todas las ubicaciones donde se aloja tu código. Asimismo, la inspección de paso único y el procesamiento de solicitudes reducen los retrasos
  • Escalabilidad automática, casi ilimitada: las aplicaciones y el código se implementan automáticamente en la región: planeta Tierra con poca o ninguna configuración, y aprovecha nuestra capacidad de red (en expansión) de 405 Tbps TB/s.
  • Adopción optimizada de la IA: nuestra conectividad cloud está optimizada para el entrenamiento, la inferencia, la seguridad y la optimización de la IA, y ofrece almacenamiento sin tarifas de salida
  • Desarrollo más rápido: una línea recta desde la escritura del código hasta la implementación en producción para acelerar el desarrollo de funciones y aplicaciones y automatizar optimizaciones y configuraciones clave.
Solution hub - Why Cloudflare
ProPublica utiliza los servicios para desarrolladores de Cloudflare para acelerar el rendimiento web

El editor de noticias ProPublica se enfrentaba a problemas de disponibilidad durante los picos de tráfico, debido a que entregaba grandes cantidades de contenido dinámico.

La empresa implementó Workers, el servicio de Cloudflare para código sin servidor, que le permitió crear un servicio de almacenamiento en caché personalizado que ha reducido un 50 % su tiempo hasta el primer byte.

"Nuestros lectores dependen de nosotros, y Workers ha sido la plataforma que necesitábamos ofrecerles, totalmente fiable".

Ponte en contacto con un representante de Cloudflare para empresas

Contactar

