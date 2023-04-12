Cybersicherheit beim Super Bowl: Schutz viraler Momente







Der US-amerikanische Super Bowl bietet nicht nur Footballspielern die Möglichkeit, zu Legenden ihres Sports zu werden, sondern eröffnet zugleich auch Marken die Chance, ihren Mut unter Beweis stellen. Hier wird nicht nur der härteste sportliche Wettkampf in Szene gesetzt, sondern auch die stärkste Werbung. Die Zuschauer versammeln sich vor ihren Geräten, um die Top-Talente der National Football League (NFL) und die Blockbuster-Werbung bekannter Marken zu sehen. Doch was passiert eigentlich hinter den Kulissen? Während sich Werbetreibende, IT-Teams und CIOs auf ihren eigenen großen Auftritt vorbereiten, lassen sich Parallelen zu Trainern und Spielern ziehen, die Strategien für das Spiel entwickeln.

Im vergangenen Jahr hat Cloudflare das Spiel aufmerksam verfolgt und beobachtet, wie währenddessen der Website-Traffic von Marken wie Bud Light, Pringles und Coinbase in die Höhe geschnellt ist. Der virale QR-Code von Coinbase konnte den Ansturm nicht bewältigen und brachte die Landing Page zum Absturz – was beweist, dass erfolgreiche Werbung technische Schwächen offenbaren kann. Um bei starken Traffic-Spitzen einen Ausfall der Website zu vermeiden, kommt es auf die richtige Infrastruktur und die passenden Sicherheitstools an.

Die Vorbereitung auf einen Besucheransturm – sei es aufgrund einer Super Bowl-Werbung oder der Einführung eines neuen Produkts – hält wertvolle Lehren für Sicherheitsexperten, IT-Verantwortliche und ihre Teams, CIOs und andere Führungskräfte im IT-Bereich bereit. Wenn bewährte Verfahrensweisen vor einem Großereignis übernommen werden, schützt man sich vor einer Enttäuschung am allesentscheidenden Tag. Um es mit den Worten des berühmten Football-Trainers Vince Lombardi zu sagen: „Einige von uns werden ihre Arbeit gut machen und andere nicht, aber wir werden alle an einem gemessen: dem Ergebnis.“

Sie wünschen sich ein gutes Ergebnis für Ihre Marke? Hier sind vier Tipps, wie Sie dafür sorgen können, für jede marketingbedingte Traffic-Spitze gewappnet zu sein.



Erstens: Stellen Sie sich darauf ein, dass Sie zum Ziel werden

Je attraktiver Ihre Marke, desto größer ist die Angriffsfläche in puncto Cybersicherheitsbedrohungen. Wenn viel auf dem Spiel steht, etwa bei sportlichen Großereignissen, ist Sicherheit nicht verhandelbar. Das gilt insbesondere für neue Marken, die Angreifer zuvor noch nicht auf dem Radar hatten. Seien Sie einen Schritt voraus, indem Sie potenzielle Angriffsvektoren identifizieren und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen treffen.

Setzen Sie sich mit Ihrem Team zusammen und stellen Sie sich folgende Fragen:

Sind wir gegen einen DDoS (Distributed Denial of Service)-Großangriff gewappnet?

Haben wir uns auf Ransom-DDoS -Taktiken vorbereitet?

Ist unsere Web Application Firewall (WAF) robust genug?

Sind wir für die Verteidigung gegen Bots gerüstet?

Schützen wir die API unserer Mobilgeräte-Anwendung?

Angemessene Investitionen in die Sicherheit können den Unterschied zwischen dem Nervenkitzel eines Werbeerfolgs und der Qual eines Datenlecks ausmachen, das es auf die Titelseiten schafft.



Zweitens: Machen Sie es Fans und Zuschauern leicht

Um Zuschauer während des Super Bowl einzubinden, ist es wichtig, ihre Erfahrung so unkompliziert und reibungslos wie möglich zu gestalten. Berücksichtigen Sie die Sehgewohnheiten der Zuschauer mit für Mobilgeräte optimierten Inhalten und einer einprägsamen URL. Unlängst hat sogar der QR-Code Einzug in eine Super Bowl-Werbung gehalten. Es ist wichtig, zu überlegen, wie Ihre Werbung mit anderen digitalen Inhalten verknüpft werden kann und sich in den sozialen Netzwerken viral verbreitet. Achten Sie also darauf, dass sie leicht geteilt werden kann.

Vor zehn Jahren hat ein Tweet von Oreo bei einem Stromausfall während des Super Bowl das Internet erobert. Die schnelle Reaktion des US-Keksanbieters während des Blackouts ist ein Beispiel für die Macht der Echtzeitinteraktion mit Kunden. Um sich solche wichtigen Momente bestmöglich zunutze machen zu können, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Social-Media- und Kundenservice-Teams vollständig einsatzbereit und darauf vorbereitet sind, auf alle Anfragen oder Bedenken von Zuschauern und Fans zu reagieren.



Drittens: Bereiten Sie sich auf einen noch nie dagewesenen Anstieg des Datenverkehrs vor

Wappnen Sie sich und seien Sie für den Ansturm bereit. Selbst große Unternehmen brauchen Hilfe, um einen plötzlichen starken Zustrom von Besuchern zu bewältigen. Insofern kann dies für kleinere Marken ausgesprochen einschüchternd sein.

Es ist wichtig, möglichst einfach skalieren zu können. Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihre Startseite für all diese Aufmerksamkeit auch bereit ist. Hierfür sorgen unter anderem die folgenden Maßnahmen: Minimierung des Seitenumfangs und Entscheidung für eine schnelle und zuverlässige statische Website, die über ein CDN bereitgestellt wird; Auswahl eines dem Ansturm gewachsenen Streaming-Dienstes; Begrenzung des Einsatzes von Drittinhalten, da diese zu einem Nadelöhr werden und die Performance der Seite beeinträchtigen können. Denken Sie außerdem daran, dass die Bewältigung eines Zustroms von Fans möglicherweise einen digitalen Warteraum zur Staffelung der Transaktionen erfordert.

Nicht alle Traffic-Spitzen sind gleich. Ein Anstieg des legitimen Datenverkehrs kann Ähnlichkeit mit einem DDoS-Angriff haben. Deshalb ist es wichtig, Verhaltensanalysen durchzuführen, um gutartigen von bösartigem Traffic unterscheiden zu können. Einige Marken, die ihre Systeme nachweislich erfolgreich schützen, verfügen bereits über eine Grundlage für verhaltensbasierte Analysen. Die meisten müssen jedoch mit einem Technologieanbieter zusammenarbeiten, der ihnen dabei hilft, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden.



Viertens: Sorgen Sie für alle Fälle vor

Übersehen Sie das Unerwartete nicht und seien Sie auf alles vorbereitet. Die Vorbereitung auf Traffic-Spitzen und Cybersicherheitsbedrohungen ist das A und O, man muss aber auch für unvorhergesehene Herausforderungen während einer Großveranstaltung gewappnet sein.

Um Ihre Online-Identität zu schützen, sollten Sie die Registrierung Ihrer Domain sorgfältig planen und diese korrekt einrichten. Ziehen Sie die Verwendung eines individuellen Domainnamens für Ihre Werbemaßnahmen in Erwägung, um Ihre Mitarbeitenden und Kunden vor Phishing zu schützen. Achten Sie außerdem darauf, ob von anderer Seite Domainnamen registriert werden, die nur leichte Abweichungen von ihrem aufweisen, wobei eventuell Schriftzeichen aus anderen Sprachen verwendet werden.

Der Football-Trainer Joe Gibbs hat einmal gesagt: „Erfolg beginnt mit der Vorbereitung.“ Bereiten Sie sich wie ein Champion mit einem soliden Alternativplan und einem Team zur Notfallreaktion vor, das für alle Herausforderungen gerüstet ist. Auf diese Weise schaffen Sie die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Werbekampagne.



Touchdown

Ob sagenhafte Momente auf dem Spielfeld oder Werbekampagnen, die in die Annalen eingehen: Während des Super Bowl werden nicht nur Legenden geboren – er bietet auch Marken die Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Von der Abwehr von Cyberbedrohungen über die Bewältigung eines erhöhten Traffic-Aufkommens bis hin zur Analyse der Daten nach dem Spiel – es sind vor allem IT-Teams, Sicherheitsexperten und CIOs, die für den Erfolg einer Werbekampagne verantwortlich sind. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Ausarbeitung eines soliden Plans und die Zusammenstellung eines engagierten Teams. Wie die Spieler auf dem Feld müssen Unternehmen ihr Bestes geben, um die Herausforderungen zu meistern und erfolgreich zu sein.

Dieser Beitrag ist Teil einer Serie zu den neuesten Trends und Themen, die für Entscheidungsträger aus der Tech-Branche heute von Bedeutung sind.

Dieser Artikel wurde ursprünglich für Security Boulevard verfasst.