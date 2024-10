Delegation Signer-Einträge



DNSSEC führt einen Delegation Signer-Eintrag (DS) ein, um die Übertragung von Vertrauen von einer übergeordneten (Parent Zone) auf eine untergeordnete Zone (Child Zone) zu ermöglichen. Ein Zonenbetreiber hasht den DNSKEY-Eintrag, der den öffentlichen KSK enthält, und gibt ihn an die übergeordnete Zone zur Veröffentlichung als DS-Eintrag weiter.



Jedes Mal, wenn ein Resolver auf eine untergeordnete Zone verwiesen wird, liefert die übergeordnete Zone auch einen DS-Eintrag. Durch diesen DS-Eintrag wissen die Resolver, dass die untergeordnete Zone DNSSEC-fähig ist. Um zu überprüfen, ob der öffentliche KSK der untergeordneten Zone gültig ist, wird er vom Resolver gehasht und mit dem DS-Eintrag der übergeordneten Zone verglichen. Wenn beide übereinstimmen, kann der Resolver davon ausgehen, dass der öffentliche KSK nicht manipuliert wurde, was wiederum bedeutet, dass er allen Einträgen in der untergeordneten Zone vertrauen kann. Auf diese Weise wird eine Vertrauenskette in DNSSEC aufgebaut.



Beachten Sie, dass jede Änderung im KSK auch eine Änderung des DS-Eintrags der übergeordneten Zone erfordert. Das Ändern des DS-Eintrags ist ein mehrstufiger Prozess; falsch durchgeführt kann er zum Bruch der Zone führen. Zuerst muss die übergeordnete Zone den neuen DS-Eintrag hinzufügen. Aber bevor der ursprüngliche DS-Eintrag entfernt werden kann, muss sie warten, bis seine TTL abgelaufen ist. Aus diesem Grund lassen sich Zone-Signing Keys viel einfacher austauschen als Key-Signing Keys.



Explicit Denial of Existence



Wenn Sie das DNS nach der IP-Adresse einer Domain fragen, die nicht existiert, gibt es eine leere Antwort zurück – es gibt keine Möglichkeit, ausdrücklich zu sagen: „Entschuldigen Sie, die von Ihnen angefragte Zone existiert nicht.“ Für das Authentifizieren einer Antwort ist es ein Problem, da es keine Nachricht zum Unterzeichnen gibt. DNSSEC behebt dieses Problem, indem es NSEC- und NSEC3-Eintragstypen hinzufügt. Beide erlauben eine authentifizierte Anerkennung der Nicht-Existenz (authenticated denial of existence).



NSEC funktioniert so, dass es den „nächsten sicheren“ Eintrag zurückgibt. Denken Sie zum Beispiel an einen Nameserver, der AAAA-Einträge für „api“, „blog“ und „www“ definiert. Wenn Sie einen Eintrag für „store“ anfragen, würde er einen NSEC-Eintrag zurückgeben, der „www“ enthält, d. h. es gibt keine AAAA-Einträge zwischen „store“ und „www,“ wenn die Einträge alphabetisch sortiert sind. Dies sagt Ihnen effektiv, dass „store“ nicht existiert. Und da der NSEC-Eintrag signiert ist, können Sie das entsprechende RRSIG wie jedes andere RRset validieren.



Leider erlaubt es diese Lösung jedem, sich durch die Zone zu arbeiten und jeden einzelnen Eintrag zu sammeln, ohne zu wissen, nach welchen er sucht. Wenn der Zonenverwalter davon ausgeht, dass der Inhalt der Zone privat bleibt, kann dieser Umstand eine Sicherheitsbedrohung darstellen. Weitere Informationen zu diesem Problem finden Sie in dem Artikel DNSSEC: Komplexität und Erwägungen und über Cloudflares einzigartige Lösung in dem Artikel DNSSEC Done Right.