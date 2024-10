Beim Übergang vom Start-up zum Scale-up nutzt ngena Magic Transit von Cloudflare zum Schutz verteilter Kommunikationsinfrastruktur

ngena hat eine globale Cloud-Plattform entwickelt, um Kunden aus der ganzen Welt Konnektivität im „as a Service“-Modell anzubieten. Wer die Ende-zu-Ende-Plattform der in Frankfurt ansässigen Firma für Netzwerkdienste nutzt, muss dafür selbst keine Hardware anschaffen, implementieren und konfigurieren. Die vorkonfigurierte und sichere SD-WAN-Lösung von ngena wird von Kunden zur Vereinfachung ihrer Netzwerkstruktur und zur besseren Unterstützung ihrer Websites und expandierenden mobilen Belegschaft verwendet.

Die Herausforderung: Schnelles Wachstum verlangt einen besseren Schutz

In den letzten Jahren ist der Kundenstamm von ngena schnell gewachsen. Doch durch seinen Erfolg hat das Unternehmen stärkere Aufmerksamkeit von Cyberkriminellen auf sich gezogen. Ein DDoS (Distributed Denial-of-Service)-Angriff auf seine Systeme würde es ihm erschweren, seinen Kunden gut funktionierende Netzwerkdienste bereitzustellen. Um dieser Gefahr etwas entgegenzusetzen, hat ngena Magic Transit von Cloudflare implementiert. Dies Lösung bietet DDoS-Abwehr für Netzwerkinfrastruktur, ein optimiertes Routing von Datenverkehr und Schutz vor anderen Cyberbedrohungen.

Magic Transit für dezentralen Schutz und optimiertes Routing

Als man sich bei ngena für den Wechsel zu Magic Transit entschieden hat, war man angetan von der unkomplizierten Implementierung der Lösung.

„Es lief alles ganz reibungslos. Der Support von Cloudflare war ausgezeichnet“, so Miroslav Istona, Network Engineer bei ngena. „Wenn ich Hilfe brauchte, war dort immer jemand telefonisch oder per E-Mail erreichbar, der meine Probleme gelöst hat.“

Das Unternehmen hat ein Netz aus Points of Presence (PoP) geschaffen, um seine Kunden auf der ganzen Welt zu unterstützen und die Widerstandsfähigkeit ihrer Netzwerke zu erhöhen. Da der Einsatz physischer Appliances zur DDoS-Abwehr an jedem einzelnen Standort keine Option war, musste eine Lösung her, die einen Edge-basierten Schutz vor DDoS-Angriffen bietet.

Die DDoS-Abwehr von Magic Transit wird an der Edge des Cloudflare-Netzwerks eingesetzt. Sie kann dadurch alle ngena-Standorte dezentral schützen und ist nicht nur günstiger, sondern auch weniger kompliziert zu handhaben als ein Flickwerk aus verschiedenen Lösungen und unterschiedlicher Netzwerk-Hardware. „An jedem unserer Standorte ist der Schutz aktiviert, aber wir können jetzt alles mit einem einzigen Dashboard überblicken“, berichtet Istona. „Wir sehen alle unsere Standort, also ihren Status oder ob sie gerade angegriffen werden. Wenn es früher Probleme gab, mussten wir uns bei jedem Gerät einloggen und überprüfen, ob es einen irgendwie gearteten DDoS-Angriff gibt. Jetzt schauen wir einfach im Cloudflare-Dashboard nach, wo wir nicht nur alles überblicken, sondern auch steuern und analysieren können. Das spart unglaublich viel Zeit.“

Ein weiterer Punkt, der aus Sicht von ngena für Cloudflare spricht, ist unsere geografische Reichweite. Befindet sich der Traffic erst einmal im Cloudflare-Netzwerk, wird er auf den optimalen Pfaden zu seinem Ziel geleitet. Dadurch sinkt die Netzwerklatenz spürbar. „Früher haben wir Kunden erklärt, dass ihre Probleme von falsch geroutetem Internet-Traffic verursacht werden“, so Istona. „Weil Cloudflare aber über Points of Presence auf der ganzen Welt verfügt, können wir zu fast 100 Prozent sicher sein, dass der Datenverkehr aus dem Internet an der richtigen Stelle zunächst in das Netzwerk von Cloudflare und dann in die ngena-Netzwerke eintritt.“ Bei einigen Kunden von ngena konnte dank der Nutzung des Cloudflare-Netzwerks die Netzwerklatenz um bis zu 50 Prozent reduziert werden.

Das Netzwerk der Zukunft schaffen

ngena arbeitet weiter daran, die Netzwerkanbindung für Kunden rund um den Globus zu vereinfachen und betrachtet Cloudflare bei diesem Ziel als einen strategisch wichtigen Partner. Beide Firmen glauben an die Maxime The Network is the Computer® und unterstützen andere Unternehmen bei der Optimierung ihrer Netzwerkinfrastruktur. Dr. Marcus Hacke, Mitgründer und CTO von ngena, erklärt: „Wir wollen unseren Kunden einen Service der Extraklasse bieten. Insofern sind wir stolz darauf, einen Sicherheitsanbieter wie Cloudflare zu nutzen, der diesem Qualitätsanspruch ebenfalls gerecht wird.“