Mit dem Cloudflare-Netzwerk wird die BrainCert-Schulungsplattform schneller und sicherer.

BrainCert is a cloud-based all-in-one educational platform-as-a-service that offers customers the ability to create, distribute, and sell their own online courses, tests, and live classes. The solution comes integrated with 4 core platforms: courses, online testing, virtual classrooms, and a content management system.

BrainCert’s Challenge: Secure, Optimized Content for White-Labled Sites

Als BrainCert erfolgreicher wurde, sah es sich zwei unterschiedlichen Herausforderungen gegenüber. Die erste Herausforderung bestand darin, ein qualitativ hochwertiges, universelles Web-Erlebnis für seine Kunden und deren Nutzer auf der ganzen Welt zu gewährleisten. BrainCert verfügte zwar über eine Infrastruktur mit mehreren Ursprungsservern, konnte es sich jedoch nicht leisten, in jeder Region seiner Nutzer einen Ursprungsserver zu betreiben. Bei den Nutzern der BrainCert-Kunden führte dies zu Frustration, denn je weiter sie von der Infrastruktur von BrainCert entfernt waren, desto langsamer und träger funktionierten die Lernanwendungen, selbst wenn der BrainCert-Kunde selbst vor Ort ansässig war.

Die zweite Herausforderung für Braincert bestand darin, die Hostnamen ihrer Kunden zu sichern. Die Kunden von BrainCert können Kurse auf ihren eigenen Domains anbieten. Der Kauf, die Verwaltung und die Erneuerung von SSL-Zertifikaten für mehrere Organisationen wurde jedoch zu einem schwierigen, nicht skalierbaren Prozess. Wie Yasin Rahim, Gründer und CEO von Braincert, berichtet, „wurde es schwierig, eine funktionierende Lösung zu finden, um SSL-Zertifikate unter den Hostnamen unserer Kunden anzubieten. Da unser Kundenstamm immer größer wurde, war die Verwaltung des Lebenszyklus der SSL-Zertifikate für jede ihrer Websites mühsam, schwierig und fehleranfällig. Das war keine Lösung, mit der wir weiter wachsen konnten.“

BrainCert’s Solution: A Large Scale Performance Network with Powerful Security

Bevor BrainCert zu Cloudflare kam, testete es eine Reihe von Anbietern, aber keiner erfüllte die Performance- und Sicherheitsanforderungen. „Wir haben es mit Cloudflare-Mitbewerbern versucht“, sagt Rahim, „aber sie waren komplizierter und benötigten Entwicklungszeit, um den Code manuell zu ändern. Letztendlich haben wir uns für Cloudflare entschieden, da es mehr Features bot und alles mit wenigen Klicks im Dashboard einfach zu verwalten war. Jetzt müssen wir uns nicht mehr den Kopf zerbrechen und uns über Konfigurationen auf Code-Ebene Gedanken machen.“

Rahim fährt fort: „Die Abwicklung unseres Traffics durch Cloudflare am Rand verbessert nicht nur unsere globale Performance. Da Cloudflare gleichzeitig integrierte Sicherheit bietet, ist es auch einfach, Angriffe zu stoppen und unser Netzwerk zu schützen. Mit Cloudflare hat BrainCert die Gesamtladezeit seiner Anwendung um über 40 % verbessert und mit der WAF von Cloudflare eine 97%ige Reduzierung der Bedrohungen seiner Infrastruktur erreicht.

Darüber hinaus hat Cloudflare ein „SSL for SaaS“-Produkt entwickelt, um SaaS-Unternehmen beim Umgang mit den SSL-Zertifikaten ihrer Kunden das Leben zu erleichtern. „Das Cloudflare-Produkt SSL for SaaS passte gut zu unseren Bedürfnissen und gab uns einen technologischen Vorteil gegenüber unseren Mitbewerbern“, so Rahim. „Jetzt generieren wir SSL-Zertifikate für unsere Unternehmenskunden und sichern ihre SaaS-Anwendungen. SSL for SaaS hat unseren technischen Aufwand um fast 90 % verringert, denn damit können wir SSL-Zertifikate über die Cloudflare-API integrieren und automatisieren. Das gab uns das Selbstbewusstsein, mit dem kühnen Claim auf den Markt zu gehen, dass wir die SaaS-Anwendung unserer Kunden schützen und ihre Hostnamen innerhalb von 30 Sekunden sichern können. Unsere Kunden sind begeistert davon!“