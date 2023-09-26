重新掌控複雜的網路環境

企業安全中網路複雜性的真正成本

我曾擔任一家大型全球銀行的 CISO，當時我們有 10 億美元的預算和 1,500 名安全員工。但即使是這些資源也不足以強化安全性並充分保護企業免受不斷變化的威脅。儘管我們部署了各種各樣的關鍵安全工具，但我經常收到要求增加預算和增加人員的請求。

管理環境的複雜性加劇了我們的挑戰。隨著我們新增更多的工具，我們不得不花更多的錢僱用更多的人來管理它們。對整個環境保持可見度和控制變得越來越困難。這是一家受到高度監管的銀行業中的一家大型企業，需要在安全性方面進行深入投資。很少有組織擁有相同層級的可用資源。但許多企業（從小型初創公司到大型企業）都存�在類似的問題：除了保持可見度和控制權的挑戰外，他們還面臨著各種各樣的安全威脅。

我的經歷讓我對一些傳統的安全性策略和方法進行了重新考量。例如，我瞭解企業無法透過花費金錢來擺脫複雜性。但同樣重要的是，我瞭解到重新控制複雜的分散式環境需要擺脫單調的安全性工作，並加快整合工作。

重新掌控您的網路環境

企業環境將繼續變得複雜，威脅將不斷湧現。然而，實作單一功能的網路安全解決方案只會增加管理複雜性，並降低您對這些環境的控制能力。透過採用一種全新的方法——使用一個統一的平台來整合工具並連接所有領域，您可以重新取得控制權、減少成本並降低與保護擴展的網路環境相關的風險。

透過 Cloudflare 統一安全性

Cloudflare 全球連通雲可協助組織重新取得對最複雜的企業環境的控制權和可見度。它是可程式設計雲端原生服務的統一智慧平台，提供單一、簡化介面以促進廠��商整合。此外，它還提供可組合且可程式設計的架構，並與所有網路整合。Cloudflare 讓您擺脫單一功能解決方案，有助於加強保護並最大程度降低多雲端安全性的複雜性。

