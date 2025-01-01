Chrono24 在 Cloudflare 麾下實現整合，藉此節省資金、提升網站效能和提高安全性

自 2003 年以來，Chrono24 一直經營著全球最大的線上豪華手錶市場之一。該公司的行動應用程式擁有超過 500 萬個使用者。Chrono24 電腦版賣場可透過 46 個區域化的頂層網域來存取，提供 22 種語言的內容，每天吸引超過一百萬的訪客。這些訪客平均每天可以瀏覽來自 120 個以上國家的 3,000 多家專業經銷商和私人賣家線上出售的 475,000 種以上的豪華手錶。

挑戰：以前的效能和安全性供應商提供的效能很差且服務不佳

在與 Cloudflare 合作之前，Chrono24 從 EdgeCast 訂閱了內容傳遞網路 (CDN) 解決方案，並從另一家供應商那裡購買了 DDoS 防護和 Web 應用程式防火牆 (WAF)。

CDN 的效果很差，尤其是對於日本和澳洲的使用者，延遲非常大。Chrono24 對其安全性供應商的效能和客戶服務也非常不滿意。兩種產品拖慢了 Chrono24 網站和應用程式的速度，而且技術總監 Sven Ferber 認為，該供應商提供的分析手段無助於監控或緩解威脅。

「當我們遇到問題時，客服代表根本起不了什麼作用，而且這種事經常發生。Ferber 回憶：「他們不斷告訴我們問題出在我們身上，而實際上這些問題是由他們的產品引起的。」「此外，他們提供的統計資料和見解的品質也很差。我們對安全性威脅或攻擊的透明度為零。」

Ferber 還認為僱用兩個供應商的成本太高了。他決定將效能和安全性整合到同一個供應商旗下，由其提供快速可靠的 CDN、WAF 和 DDoS 防護措施，以保護和加速其網站和行動應用程式。

解決方案：Cloudflare 在整合解決方案的同時提供卓越的效能和服務

Ferber 選擇了 Cloudflare 的核心效能和安全性軟體套件，其中包括 Cloudflare 的全球分佈式 CDN、WAF 和 DDoS 防護服務。Cloudflare 的客戶服務和易用性讓他留下了深刻的印象。

他回憶：「建立我們的 Cloudflare 解決方案一點也不複雜。」「在入門階段，Cloudflare 為我們提供了大量文件和支援。與以往的經驗相比，部署非常簡單。Cloudflare 的解決方案工程師使用我們之前供應商提供的資料來設定 CDN，這對我們來說效果確實非常好。我們對 WAF 的細節有一些疑問。我們不確定這會對我們的網站產生什麼影響，但是 Cloudflare 的工程師向我們解釋了每件事情，並且效果非常好。」

他繼續說道：「Cloudflare 的標準規則封鎖了絕大多數威脅。」「對於 Cloudflare 未能捕獲的少數威脅，我們很容易針對其設定自訂 WAF 規則。」

部署了 Cloudflare 之後，Chrono24 的網站速度立即提高。Ferber 解釋：「我們的所有網站在全球範圍內的運作速度都變得更快，但在日本和澳洲，這種改善尤為明顯，因為那裡是我們遇到的最大問題所在。」「日本的網站速度逐年加快了 35％。在採用 Cloudflare 之前，平均頁面下載時間為 4.2 秒；現在是 2 秒。」

Ferber 對 Cloudflare 的 WAF 和 DDoS 保護也感到滿意。Cloudflare 每月可以封鎖大約 140 萬次威脅，Ferber 及其團隊可以存取具有獨到見解、可操作性強的安全性分析。他說：「Cloudflare 使我們的網路安全更加易於管理。」「以前，我們缺乏對潛在威脅的可見性。Cloudflare 的安全性分析儀表板為我們提供了完全的透明度。我們可以看到對我們網站和應用程式的所有安全性威脅。」

除了效能和安全性改進之外，Cloudflare 還為 Chrono24 節省資金。Ferber 表示：「由於我們將效能和安全性整合到一個提供者身上，因此我們的基本成本大幅降低。我估計我們將花費大約三分之一的費用。」

Ferfla 對 Cloudflare 的客戶服務也印象深刻。「我們成為 Cloudflare 的客戶大約 9 個月了，而且自從我們首次完成所有設定以來，現已不再需要請求支援。太神奇了；這絕對代表服務品質和易用性極佳。即使一家公司擁有出色的客戶支援，但遇到問題就一個勁打電話給他們也不是一件好事。」

他繼續說道：「與 Cloudflare 一起工作是一次很棒的經歷。」「他們絕對滿足了我們對效能、安全性和客戶支援的期望。將所有安全性和效能需求改由一個供應商基於一種基礎結構來提供，對於 Chrono24 來說是巨大的財務優勢和後勤優勢。如果我們需要更多的安全性和效能服務，我們一定會求助於 Cloudflare。」

實際上，Ferber 設想在不久的將來擴充其 Cloudflare 安全性產品組合。「DDoS 攻擊曾經是我們面對的最大安全性問題，但現在卻變成了惡意機器人，因此，我們正在與 Cloudflare 討論如何實施其機器人管理解決方案。」