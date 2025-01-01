Bitfinex 借助 Cloudflare 的負載平衡功能，確保其高頻率交易平台達到盡可能快的速度。

Bitfinex 是全球最龐大、最先進的比特幣交易平台。專為比特幣、乙太坊、萊特幣、門羅幣、零幣等主要加密貨幣提供功能齊全的現貨交易平台，每月有數億美元的交易量透過 Bitfinex 的平台完成（截至 2017 年 3 月 1 日，30 天內的交易量近 7.35 億美元）。

Bitfinex 的挑戰：高效能與強大的安全性

作為高頻率的金融交易平台，Bitfinex 有兩項關鍵優先事項：速度和安全性。速度對於 Bitfinex 使用者而言相當重要，因為他們必須擁有最新的加密貨幣價格才能在交易日內快速交易。為確保使用者獲得此資訊，Bitfinex 專注於提供最快的使用者介面。為此，Bitfinex 建立了一系列分散式前端伺服器，這些伺服器是使用者與其平台之間的第一個聯絡點。然而，這樣的解決方案會使得 Bitfinex 面臨不同的挑戰：這些前端伺服器偶爾會被流量高峰所淹沒，因此使用者會遇到速度緩慢、效能下降的問題。因此，Bitfinex 需要一種在這些伺服器之間均勻分配流量的方法，以避免超載並確保使用者享受最快的速度。

安全是任何金融機構必須確保的重點。對於像 Bitfinex 這樣的網頁型平台而言，安全性弱點可能會使服務停機，這種情況對於高頻率平台來說是個格外嚴重的問題。「Bitfinex 是一個高度可用的高頻率交易平台，」Bitfinex 開發者 Adam Chamely 解釋道。「如果客戶無法存取我們的平台，他們就無法進行交易。如果他們不能在我們的平台上交易，他們會去其他平台；我們失去了客戶、失去了交易量，如此一來會使我們處於更不利的位置，也會讓我們失去更多。」 Bitfinex 聘請了先前的安全性提供者，但對於不斷變化的定價結構感到挫折。

Bitfinex 的解決方案：基於雲端的安全負載平衡

「我對 Cloudflare 時有耳聞，其他團隊成員也曾經使用過這項服務，因此我們決定與他們接洽，看看他們能不能幫助我們解決挑戰，」Chamely 說。「我們考慮推出自己的解決方案，但最終 Cloudflare 的解決方案更具吸引力：他們現有的平台不僅實用，也能讓我們專注於開發自己的產品，而不是拾人牙慧。」

Bitfinex 現在使用 Cloudflare 的負載平衡，有效地在前端伺服器之間分配流量。 Chamely 表示：「我們使用 Cloudflare 負載平衡來分割前端伺服器之間的流量，藉此增加我們的網路處理能力並確保這些伺服器運作正常。在伺服器離線的情況下，Failover 會順暢地將流量路由傳送至運作正常的伺服器，這也是我們覺得很貼心的設計。這兩項特色是確保平台所需的高可用性和穩定的執行時間。」

Bitfinex 現在還享有 Cloudflare 的進階安全性功能套件所帶來的安全性。運用來自其網路上數�百萬個網際網路設備的 IP 聲譽資料，Cloudflare 的 WAF (Web Application Firewall) 可有效防止惡意請求接觸 Bitfinex 的伺服器。此外，Cloudflare 同級最佳的 DDoS 保護功能可確保 Bitfinex 的平台免受網際網路上乃至最大型的 DDoS 攻擊。這種層級的保護措施能讓 Bitfinex 安心無憂，確保他們的客戶不必擔心平台無法使用或遭受入侵。