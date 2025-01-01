Bitfinex

Bitfinex 借助 Cloudflare 的負載平衡功能，確保其高頻率交易平台達到盡可能快的速度。

Bitfinex 是全球最龐大、最先進的比特幣交易平台。專為比特幣、乙太坊、萊特幣、門羅幣、零幣等主要加密貨幣提供功能齊全的現貨交易平台，每月有數億美元的交易量透過 Bitfinex 的平台完成（截至 2017 年 3 月 1 日，30 天內的交易量近 7.35 億美元）。

bitfinex-volume-graph

Bitfinex 的挑戰：高效能與強大的安全性

作為高頻率的金融交易平台，Bitfinex 有兩項關鍵優先事項：速度和安全性。速度對於 Bitfinex 使用者而言相當重要，因為他們必須擁有最新的加密貨幣價格才能在交易日內快速交易。為確保使用者獲得此資訊，Bitfinex 專注於提供最快的使用者介面。為此，Bitfinex 建立了一系列分散式前端伺服器，這些伺服器是使用者與其平台之間的第一個聯絡點。然而，這樣的解決方案會使得 Bitfinex 面臨不同的挑戰：這些前端伺服器偶爾會被流量高峰所淹沒，因此使用者會遇到速度緩慢、效能下降的問題。因此，Bitfinex 需要一種在這些伺服器之間均勻分配流量的方法，以避免超載並確保使用者享受最快的速度。

安全是任何金融機構必須確保的重點。對於像 Bitfinex 這樣的網頁型平台而言，安全性弱點可能會使服務停機，這種情況對於高頻率平台來說是個格外嚴重的問題。「Bitfinex 是一個高度可用的高頻率交易平台，」Bitfinex 開發者 Adam Chamely 解釋道。「如果客戶無法存取我們的平台，他們就無法進行交易。如果他們不能在我們的平台上交易，他們會去其他平台；我們失去了客戶、失去了交易量，如此一來會使我們處於更不利的位置，也會讓我們失去更多。」 Bitfinex 聘請了先前的安全性提供者，但對於不斷變化的定價結構感到挫折。

Bitfinex 的解決方案：基於雲端的安全負載平衡

「我對 Cloudflare 時有耳聞，其他團隊成員也曾經使用過這項服務，因此我們決定與他們接洽，看看他們能不能幫助我們解決挑戰，」Chamely 說。「我們考慮推出自己的解決方案，但最終 Cloudflare 的解決方案更具吸引力：他們現有的平台不僅實用，也能讓我們專注於開發自己的產品，而不是拾人牙慧。」

Bitfinex 現在使用 Cloudflare 的負載平衡，有效地在前端伺服器之間分配流量。 Chamely 表示：「我們使用 Cloudflare 負載平衡來分割前端伺服器之間的流量，藉此增加我們的網路處理能力並確保這些伺服器運作正常。在伺服器離線的情況下，Failover 會順暢地將流量路由傳送至運作正常的伺服器，這也是我們覺得很貼心的設計。這兩項特色是確保平台所需的高可用性和穩定的執行時間。」

Bitfinex 現在還享有 Cloudflare 的進階安全性功能套件所帶來的安全性。運用來自其網路上數百萬個網際網路設備的 IP 聲譽資料，Cloudflare 的 WAF (Web Application Firewall) 可有效防止惡意請求接觸 Bitfinex 的伺服器。此外，Cloudflare 同級最佳的 DDoS 保護功能可確保 Bitfinex 的平台免受網際網路上乃至最大型的 DDoS 攻擊。這種層級的保護措施能讓 Bitfinex 安心無憂，確保他們的客戶不必擔心平台無法使用或遭受入侵。

Bitfinex
相關案例研究
相關產品
主要成效

負載平衡確保 Bitfinex 具有高可用性、高效能的前端

先進的安全性套件為 Bitfinex 及其客戶提供高枕無憂的服務

Cloudflare 擁有反應快速和具備專業知識的團隊成員，能為客戶提供穩定可靠的服務。

Adam Chamley
開發人員

入門

資源

解決方案

社群

支援

公司

© 2025 Cloudflare, Inc.隱私權原則使用條款報告網路安全問題信任與安全商標