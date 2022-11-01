绕过多因素身份验证

模拟用户行为的先进技术



新的网络攻击正在破坏 MFA 的安全性

多因素身份验证 (MFA) 长期以来一直是身份和访问管理的基石。通过要求用户使用额外的身份验证因素（从指纹到一次性密码到硬件密钥）作为对传统的用户名/密码组合的补充，组织可以更好地保护网络和数据免遭利用被盗凭证的攻击。

然而，攻击者正在寻找新的方法来规避 MFA。微软最近检测到了一次网络钓鱼活动，该活动使用在途攻击技术将目标瞄准了 10,000 多个组织。攻击者使用反向代理网站来冒充一个虚假的 Microsoft 365 登录页面，他们可以从该页面截获用户的密码和会话 cookie，从而绕过 MFA 措施并获得对许多电子邮件账户的访问权限。

一旦攻击者侵入合法的用户账户，他们就会创建收件箱规则，支持他们对毫无戒备的联系人进行有针对性的商业电子邮件泄露 (BEC) 攻击，并保持对账户的访问权限，哪怕用户后来更改了密码也可继续访问。

这次攻击向实施了 MFA 的组织敲响了警钟。毕竟，MFA 措施旨在验证用户身份，帮助证明员工、承包商、供应商和其他授权方身份无误，再授予对敏感信息和系统的访问权限。当攻击者能够成功冒充合法用户时，大门就全开了。

但 MFA 并非薄弱环节，组织也不应该因为其身份和访问管理方法不够强大而将其抛弃。相反，保护用户和数据免受高级网络攻击需要全面的 Zero Trust 安全策略，使用强大的身份验证措施来持续验证和监控企业网络上的所有账户、应用程序和端点。

攻击如何绕过传统的网络安全措施

在途攻击并非攻击者最近用来破坏 MFA 的唯一方法。联邦调查局和 CISA 报告了俄罗斯的一起网络攻击，为获得一个非政府组织的不活动账户的访问权限，该攻击使用了暴力密码攻击。攻击者一进入账户，就利用一个名为“PrintNightmare”的漏洞来运行代码，给予系统权限并绕过标准的 MFA 控制。

在另一些情况下，MFA 由于人为错误而遭到破坏。雪城大学 (Syracuse University) 在其内部电子邮件系统上实施 MFA 后，攻击者试图向学生和工作人员滥发邮件，发起“MFA 疲劳”攻击。攻击者利用网络钓鱼和其他方法获得了电子邮件凭证，然后向用户设备发送多个 MFA 请求，希望用户因太过厌烦而不再拒绝请求。一旦用户批准了授权请求（即使只是将手机静音），攻击者就能进一步访问学校资源和账户。

虽然攻击者不断寻找破坏 MFA 的新方法，但这并不表明 MFA 协议本身存在弱点。相反，主管网络和新兴技术的副国家安全顾问 Anne Neuberger 表示，使用 MFA 可以防止高达 90% 的网络攻击企图。关键是要记住，网络攻击是复杂的，攻击者并非仅瞄准 MFA 来攻破账户，而是作为一连串攻击的一部分，可能还涉及网络钓鱼、恶意软件、暴力密码破解、未打补丁的漏洞利用、盗取凭证，或其他各种战术的组合。

Zero Trust 有助于防止 MFA 利用

依靠任何单一的安全策略都无法保护组织免受日益复杂的攻击。正如攻击者依靠多种战术来访问敏感账户一样，组织需要一个多管齐下的安全策略来保护用户和数据。

Zero Trust 是现代网络安全的一个基本原则，在本质上不信任任何试图访问组织资源的用户。这使得攻击者（无论在组织外部还是内部）更难攻破网络或账户。

在实践中，Zero Trust 平台通过以下多种方法帮助组织确保网络安全：

多因素身份验证：MFA 可以使用一次性密码、推送通知、用户生物特征识别（例如指纹或面部识别）、安全密钥或其他方法来验证用户和设备的身份

持续监控和验证：必须不断重新験证用户和设备的身份，让攻击者即使使用盗窃的凭证也难以持续访问网络。

最低权限的访问：仅授予用户需要使用的资源的访问权限，而非整个网络的访问权限。

设备访问控制：连接到网络的设备必须获得授权，并监测其可疑活动迹象。

防止横向移动：微分段通过限制对网络特定区域的访问权限，帮助防止横向移动。

部署 Zero Trust 策略后，基于 MFA 的攻击更不可能取得成功。即使攻击者设法访问了一个用户账户，他们也不会获得对整个网络不受限制的访问权限，也不能在没有不断重新验证用户和设备身份的情况下横向移动。

利用 Cloudflare 规避 MFA 攻击

Cloudflare Zero Trust 帮助保护企业网络和用户免受复杂的网络攻击，甚至那些试图利用 MFA 措施的攻击。通过 Cloudflare 综合的 Zero Trust 平台，组织能够简单地在云、本地和 SaaS 应用程序中实施一致的最低权限访问控制，防止攻击者破坏敏感系统和数据以及在组织内横向移动。

Cloudflare 就影响当今技术决策者的最新趋势和主题发布了系列文章，本文为其一。