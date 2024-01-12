Zero Trust 的商业案例

想象一下，您经营的企业提供高度灵活的办公政策，也就是说，您的团队可以每天从任何地方登录。此外，每个团队成员都拥有多台设备，并使用不同连接级别和互联网安全性的 WiFi，而您对这些 WiFi 的控制有限。其中涉及硬件、软件，以及介于这两者之间的所有其他内容。除此之外，，这些团队成员和设备可能会遭受不同强度和复杂程度的网络攻击。您可以采取哪些措施，确保团队和企业有效防范潜在的网络安全漏洞？

现实情况是，鉴于数字化转型、远程办公以及技术持续进步的最新趋势，各种规模的企业如今都需要升级，采用新的安全措施来保护其系统和基础设施。

遗憾的是，一些企业缺乏远见和指导，无法有效地采取强大的安全措施，导致容易受到攻击。原因非常简单：无论企业规模或类型如何，如果没有采用 Zero Trust 来获得强大、有韧性的网络保护，系统遭到入侵只是时间问题。

从办公室转向混合办公模式导致数据和资源广泛分布，这使得要求即时、安全的连接变得更加复杂。如今，由于员工跨各种网络和设备办公，企业 IT 部门的控制权已经丧失，导致企业容易遭受网络安全威胁。传统的现场基础设施保护措施减少，以及居家办公模式带来的漏洞增加，使企业网络面临风险。

什么是 Zero Trust？

Zero Trust 是一种网络安全模型，通过不信任任何用户（无论是远程用户还是网络内部用户）来维持严格的控制访问。这将对每种资源的每个请求进行一对一验证。在采取其他传统形式的网络安全措施的情况下，如果威胁突破防御并进入企业系统，它们就可以随意移动。

实施 Zero Trust 框架后，由于它假设网络内外部都存在威胁，因此，不会自动信任任何用户。其工��作原理是定期验证用户身份、权限、设备身份和安全性。登录和连接会不断地超时，确保定期重新验证用户和设备的身份。

此外，那些采用 Zero Trust 框架的企业，可以提供持续的监控和验证，以控制和限制网络访问。这是通过使用 Zero Trust 安全背后的主要原则来实现，包括限制访问权限、微分段，以及多因素身份验证 (MFA)。

提升团队生产力

无论是登录、共享文件，还是首次设置设备，员工都渴望获得轻松快捷的用户体验；过时且无效的安全措施会减缓员工速度，无论其职位是什么。这是任何人都不希望看到的。

我们使用 Zero Trust 的主要原因是为随时随地使用任何设备的任何人提供安全保障。Zero Trust 将显著减少手动执行安全任务所需时间，减少攻击面，以及最终通过节省原本用于过时的安全措施的时间，提高团队的生产力。

由此可见，安全协议正在发生转变，“城堡与护城河”的环境已不复存在，传统密码几乎快被淘汰，VPN 也越来越累赘。为什么？因为我们需要能够随时随地快速连接，赋予员工办公地点自由和改善业务流程。

随着互联世界的不断扩展，网络安全威胁的风险也随之而来。应该向 CISO、CSO 和所有首席高管强调指出这一现实，有必要采用 Zero Trust 方法保护企业和网络。

不要低估员工的价值

只有 IT 团队和安全专家才需要了解网络及其威胁的时代已经一去不复返。我们如今生活的时代，员工必须具备超越“计算机素养”的知识才能保护所在企业和网络安全。

员工可以是应对网络威胁的第一道也是最后一道防线，因此，在企业内部创建网络安全文化至关重要。鉴于工作场所网络安全态势的不断演变，企业为什么不营造这种文化呢？Zero Trust 的安全优势显而易见且已获证实；但是，员工需要接受培训，了解在企业网络中实施 Zero Trust 的目的。

为了利用这一点，需要优先考虑投资并培训员工，让他们理解网络和网络安全概念，以全面加强网络安全建设，并消除不必要的漏洞。应该定期为员工提供关于 Zero Trust 安全的用途和目的方面的培训，特别是向他们说明此举是为了保护，而不是监控。

这样做的最终目标是营造一个让员工了解 Zero Trust 优势的环境，并赋能员工利用 Zero Trust 方法，而不是反对它。



Zero Trust 比以往任何时候都更加重要

随着网络攻击和安全漏洞风险的不断增加，企业需要采用适当的策略来保护其资产和数据。对员工进行网络安全方面的培训和技能提升，并培养他们的 Zero Trust 思维，是一个不错的开始！

如果组织没有定期检查、更新并提高其网络安全性，则只会让自己遭受不必要的攻击。Zero Trust 听起来可能很复杂且令人不知所措，但是，对于那些希望确保自己得到适当保护的人来说，采用这种安全模型是一件理所当然的事情。

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本文最初发表于 Technology Decisions

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