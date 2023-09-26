重新掌控复杂的网络环境

企业安全中的网络复杂性带来的真实成本

当我在一家大型全球银行担任首席信息安全官时，我们有十亿美元的预算和 1500 名负责安全的员工。但即使是这些资源也不足以加强安全性并充分保护企业免受不断演变的威胁。尽管我们已经部署了广泛的关键安全工具，但我仍然经常收到增加预算和人员的请求。

管理环境的复杂性加剧了我们面临的挑战。随着添加的工具增多，我们不得不花费更多金钱并雇佣更多人员来管理它们。维持对整个环境的可见性和控制变得越来越困难。 请注意，这可是一家大型企业，属于受到高度监管的银行业，需要在安全方面投入进行大量投资。极少企业拥有同等级别的资源。但许多企业，包括组织小型初创公司到大型企业，都存在类似的问题：除了面临维持可见性和控制的挑战，还要面对各种各样的安全威胁。

我的经验促使我重新思考一些传统的安全策略和方法。例如，我认识到复杂性问题是不能单纯通过投资就能解决。但同样重要的是，我认识到，重新掌控复杂、分布式的环境，需要摆脱安全困境并加快整合的努力。

重新掌控网络环境

企业环境将保持复杂，威胁将不断出现。然而，实施单点安全解决方案只会增加管理复杂性，并削弱您对这些环境的控制。通过采用一种全新的方法——使用统一平台整合工具并连接所有领域——您可以重获控制、降低成本并减少保护扩展网络环境的风险。

使用 Cloudflare 统一安全性

Cloudflare 全球连通云帮助组织重新获得控制和可见性，即使在最复杂的企业环境中。它是一个统一、智能的可编程云原生服务平台，提供单一、简化的界面，以便于供应商整合。此外，它提供一个可组合、可编程的架构，并与所有网络集成。通过让您摆脱单点解决方案，Cloudflare 帮助强化保护并最大程度减少多云安全的复杂性。

