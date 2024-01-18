企业级任意对任意连接

可靠地连接企业网络

对于企业 IT 部门而言，可靠的连接是一项相当大的挑战。公共云、私有云、公共网络、专用网络、 SaaS 应用、自托管应用、本地数据中心以及数以千计分散的受管和非受管设备……所有这些都需要安全地互相连接，组织才能保持高效。一直以来，他们必须通过 MPLS 路由、租用线路、公共互联网连接、VPN、LAN 和WAN的组合来实现这一点。



问题：复杂性

这些复杂的环境已经变得很常见。但是，兼容性问题、合规要求以及使用不同技术架构的多个供应商，导致连接所有人和一切变得几乎不可能。技术团队发现自己艰难维持现有环境，同时缺乏资源来设计能够促进业务增长的架构。

IT 部门不能增加价值，而是一直在原地踏步。

企业为网络、云和端点提供简单、快速且安全的连接，无论连接发生在何处，或者连接的对象是什么。IT 部门需要能够专注于建立面向未来的流程、政策和基础设施，而不仅仅是应对当下。

换句话说，企业及其 IT 团队需要“任意连接性”：任何用户、任何设备到任何网络和任何应用。他们还需要消除网络复杂性的根源，以满足各种网络需求。



降低企业绩效

鉴于技术团队今天面临的挑战，一位 SRE 和云技术负责人感叹道：“光是让人们保持在线就已经产生一系列管理瓶颈。”

2023 年 Forrester Research进行了一项调查，以研究更复杂的数字环境带来什么影响。在接受调查的449 位 IT 决策者中，39% 表示“他们觉得正在失去控制。”这也难怪——另一项研究发现，拥有一千名或以上员工的企业平均使用超过 150 个不同的 SaaS 应用。

增长的不限于应用的数量或网络的类型。根据 Forrester 的同一调查，48% 的受访者表示，他们在支持不断演变的用户类型和日益增加的用户数量方面遇到了困难。

在本已复杂的环境中增加一批占用 IT 资源的用户，不仅是不便或管理挑战，更是企业的切实负担。Forrester 认为，这些问题将影响“员工体验、生产力、竞争优势、上市时间以及……整体风险状况”。

任意连接

任意对任意连接性描述了这样一种环境：其中任何云、数据中心或网络都可以轻松互连并执行组织安全策略，而且不会给用户带来摩擦，也不会为底层基础设施造成兼容性问题。换句话说，员工可以随时随地打开设备开始工作。IT 部门可以通过启用服务来加入新用户和提供新功能，大大缩短实现生产力的时间。

鉴于网络和云在不同的地方运行，是否有任何统一的模型使这成为可能？

解决方案在于一个专门的“连接层”：这个连接层是互联网原生的，但兼容本地网络和基础设施，且分布于全球各地，以便覆盖现代劳动力。这个连接层必须能够支持整个组织的本地和云基础设施中的用户、设备和应用。

根据 Forrester 调查结果，58% 的 IT 领导者表示这种任意对任意连接将提高生产力。另有 48% 受访者称任意对任意连接将削减 IT 成本。提高生产力并降低成本：听起来是一个理想的前进方向。

通过任意连接性，IT 部门可以减少用于确保连接性和可靠性的时间，而将更多时间用于构建支持未来计划的基础设施。而企业的其他部门可以随心所欲地快速扩张和创新。这可以包括：安全地接入更多用户的同时，在全球网络上构建新的功能和服务——就像一家利用任意连接性的软件公司所发现的那样。

拥有任意对任意连接性的组织已经准备好应对云计算的扩展、办公室内工作的回归或任何其他前所未有的环境变化。

提高生产力、减少瓶颈和减少浪费时间都是值得追求的目标。但更重要的是，它们对投入创新的时间有重大影响，进而影响企业跟上或超越竞争对手的能力。

使用 Cloudflare 实现任意对任意连接

Cloudflare 构建了第一个提供任意连接性的全球连通云：一个统一、智能的云原生可编程服务平台。虽然它的功能远不止于此，但从网络连接的角度来看，重要的是它本质上是一个可以连接一切的平台。例如，一位使用笔记本电脑和公共互联网连接的远程员工可以通过一个安全、可编程、与基础设施无关的网络，以任意到任意的方式连接到本地服务器。

Cloudflare 全球连通云使 IT 部门能够重新掌控：他们的环境、访问管理以及他们的时间。

本文来自有关影响当今技术决策者的最新趋势和主题的系列文章。

深入探讨这个话题

阅读 Forrester 研究报告《通过全球连通云重获控制》，以进一步了解这种新型云如何驾驭 IT 和安全复杂性。