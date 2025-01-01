Karma Insurance 准备利用 Cloudflare 的网络为其客户带来高性能和在线安全性，进而颠覆加拿大保险市场。Karma Insurance 是一家设在加拿大魁北克的保险科技创业公司。公司创建之时便怀抱坚定的理念：购买保险应简单和透明。为了实现这一使命，Karma Insurance 建立了一个在线平台，使加拿大人无需亲自与保险经纪人见面即可购物和购买人寿保险，同时仍能提供作为全方位服务经纪人所能给予的全面建议和支持。

Karma Insurance 面临的挑战：保持高性能并确保客户数据安全

与所有初创企业一样，资源并非取之不尽。Karma Insurance 在技术上具有真知灼见，他们制定出一个部署基础架构的复杂策略，但是，他们很快发现执行此计划所需的资源将夺走用于发展其核心业务的资源。因此，Karma Insurance 需要替代的解决方案。Karma Insurance 的首席技术官、总裁兼联合创始人 Martin Bailey 解释说：“我们的要求是设在加拿大的数据中心、DNSSEC、严格的 SSL、IPv6、HTTP/2、经过身份验证的原地拉、透明的防火墙和可自定义的缓存。”

Karma Insurance 的解决方��案：先进的单一供应商解决方案，并且供应商在加拿大拥有业务

Karma 保险公司正在寻找一种单一供应商解决方案，该供应商在加拿大拥有业务，可以提高网络性能和安全性。Bailey 说：“我们考虑过 Amazon AWS、Microsoft Azure、Sucuri 和 Incapsula。”在过去的一年中，这些服务当中没有一家服务在加拿大有很高的知名度，如今它们大多局限于某个城市。它们要么针对纯 CDN 功能，要么针对纯 WAF，但都没有将 DNSSEC 管理和透明代理无缝集成进去。”但是，Cloudflare 确实满足了这些需求。

Cloudflare 的安全套件让 Karma Insurance 感到放心，并有助于实现合规。Bailey 解释说：“作为保险经纪人，我们必须证明我们采取了足够的预防措施，以防止未经授权者访问我们的数据。通过允许 Cloudflare 作为我们私有云的单一用户，我们已经消除了所有类别的入侵载体，并且更轻松地证明我们的安全性。”此外，Cloudflare 在蒙特利尔、多伦多和温哥华的数据中心提供了监管方面的优势：“我们的客户得悉其数据受一项法律的约束，有助于实现合规，他们对此表示非常感谢。” Bailey说。

性能方面，Karma Insurance 在转向 Cloudflare 时注意到改进的效果立竿见影。Bailey解释说：“在我们最大的美国竞争对手的网站上移动一个滑块，API 延迟最多可能达到 5 秒。经过精心设计，我们在引用 API 时可使用缓存，边缘的 Cloudflare CDN 则帮助我们将此类延迟减少到 20 ms 的范围内。这极大地提升了我们的用户体验。我们早期的测试人员不断询问我们，他们是否正在查看真实的实时数据，因为信息都是即时出现的。”

尽管要从多家保险公司��拉实时数据，但 Karma Insurance 网站上的这些滑块似乎能立即加载。

Bailey总结道：“Cloudflare 将我们所有的技术盒子都装入了一个用户友好的程序包中，并为我们的快速增长提供了希望空间。”