保护您的网络

防范 DDoS 攻击的第一步是确保多层安全控制能够保护您的网络。控制示例包括使用 Web 应用程序防火墙或 IP 信誉数据库。

使用 Web 应用程序防火墙

Web 应用程序防火墙 (WAF) 监控、过滤和拦截到 Web 应用程序的 HTTP 流量。使用 WAF 可以保护您的互联网资产免受常见漏洞的攻击，例如 SQL 注入攻击、跨站脚本、跨站伪造请求。

您知道吗？

Cloudflare 基于我们从全球网络收集的情报为 WAF 制定自动化规则。