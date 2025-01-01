Com o crescimento exponencial dos dados e a modernização digital acelerada, as organizações estão lutando para manter a conformidade regulatória. Mas os líderes de conformidade podem agilizar o processo com um plano de controle e controles de segurança combináveis. Solicite uma consulta para saber como começar.
Este relatório da EMA examina o cenário de conformidade de dados e oferece recomendações práticas para manter a conformidade.
Este infográfico fornece uma estratégia simplificada para resolver os desafios atuais de conformidade de dados.
[Apenas em inglês] Atenda aos requisitos em evolução com uma plataforma combinável que ajuda as empresas a simplificar a conformidade com controles de segurança extensíveis.
A PhonePe protege mais de 33 milhões de comerciantes e fornece uma experiência de cliente sem atrito e de baixa latência para mais de 400 milhões de usuários, usando a Cloudflare.
O Flo, principal aplicativo de saúde da mulher, usa a Cloudflare para ajudar a proteger os dados de clientes.
[Apenas em inglês] A Temple e Webster implantou a Cloudflare para substituir soluções legadas de desempenho e segurança, proteger o acesso dos funcionários e acelerar a conformidade regulatória.