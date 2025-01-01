Inscreva-se

Vídeo sob demanda com a Cloudflare

Distribua vídeos de alta qualidade com menos etapas de desenvolvimento que desperdiçam tempo

O Cloudflare Stream permite fazer upload, armazenar, codificar e transmitir vídeos sob demanda sem precisar de uma equipe de especialistas em vídeo.

A DIFERENÇA DA CLOUDFLARE
Distribuição de vídeo otimizada em grande escala

O Cloudflare Stream distribui automaticamente vídeo de baixa latência na resolução ideal, em uma variedade de conexões, dispositivos e plataformas.

cloudflare api
API de vídeo de fácil uso para desenvolvedores

Distribuição de vídeos rápida, confiável e consistente graças ao roteamento e inspeção de tráfego de passagem única em nossa rede global.

Preços transparentes em uma única plataforma

Ao contrário das CDNs de vídeo tradicionais, o Stream é cobrado por minutos assistidos, em vez do total de bytes transferidos. Nunca pague por entrada, computação ou saída.

Como funciona

Vídeo sob demanda alimentado por uma plataforma e rede globais

O Cloudflare Stream distribui vídeo sob demanda, com ampla compatibilidade, em uma única nuvem de conectividade:

  • Hospede e distribua seus vídeos em uma rede global que abrange mais de 330 cidades no mundo e fica a milissegundos de 95% dos usuários da internet
  • O Stream lida automaticamente com codecs de vídeo, protocolos e muito mais para você
  • Integre-se com qualquer player de vídeo compatível com HLS ou DASH
  • Monitore detalhes da contagem de espectadores e padrões de visualização para ajudar a informar a estratégia de vídeo
A PhonePe utiliza a Cloudflare para distribuição de vídeos sem falhas

A PhonePe queria melhorar a distribuição de vídeos independentemente dos tipos de dispositivos, locais e condições de rede dos usuários.

Eles usam o Cloudflare Stream para potencializar todas as distribuições de vídeo. Agora, seus clientes obtêm experiências multimídia rápidas e confiáveis que os fazem voltar sempre.

“Antes podíamos escolher entre três taxas de bits, mas era uma decisão única. Agora, o Stream muda a taxa de forma dinâmica, elimina travamentos e instabilidade e melhora a experiência do cliente.”

Saiba como configurar vídeo sob demanda com o Cloudflare Stream

Leia os documentos para desenvolvedores
Por que usar a Cloudflare

A nuvem de conectividade da Cloudflare simplifica e agiliza a distribuição de vídeos

Pull request icon
Arquitetura combinável

Atenda a qualquer caso de uso com programação total de APIs e registros, roteamento, armazenamento em cache e descriptografia personalizáveis por localização

Wrench icon
Integração

Preserve as experiências do usuário com inspeção de passagem única e uma rede que está a 50 ms de 95% dos usuários da internet

Thought bubble icon
Inteligência contra ameaças

Bloquear mais ameaças com segurança integrada baseada no bloqueio de ~190 bilhões de ameaças diárias

Applications icon
Interface unificada:

Reduza a proliferação de ferramentas e a fadiga de alertas unindo todos os serviços de segurança de força de trabalho remota em uma única IU

Comece a usar o vídeo sob demanda da Cloudflare hoje mesmo

Começar

Comece a usar

Soluções

Suporte

Conformidade

Interesse público

Empresa

© 2025 Cloudflare, Inc.Política de privacidadeTermos de UsoDenuncie problemas de segurançaConfiança e segurançaMarca registradaImpressum