O Cloudflare Stream permite fazer upload, armazenar, codificar e transmitir vídeos sob demanda sem precisar de uma equipe de especialistas em vídeo.
O Cloudflare Stream distribui automaticamente vídeo de baixa latência na resolução ideal, em uma variedade de conexões, dispositivos e plataformas.
Distribuição de vídeos rápida, confiável e consistente graças ao roteamento e inspeção de tráfego de passagem única em nossa rede global.
Ao contrário das CDNs de vídeo tradicionais, o Stream é cobrado por minutos assistidos, em vez do total de bytes transferidos. Nunca pague por entrada, computação ou saída.
O Cloudflare Stream distribui vídeo sob demanda, com ampla compatibilidade, em uma única nuvem de conectividade:
A PhonePe queria melhorar a distribuição de vídeos independentemente dos tipos de dispositivos, locais e condições de rede dos usuários.
Eles usam o Cloudflare Stream para potencializar todas as distribuições de vídeo. Agora, seus clientes obtêm experiências multimídia rápidas e confiáveis que os fazem voltar sempre.
Atenda a qualquer caso de uso com programação total de APIs e registros, roteamento, armazenamento em cache e descriptografia personalizáveis por localização
Preserve as experiências do usuário com inspeção de passagem única e uma rede que está a 50 ms de 95% dos usuários da internet
Bloquear mais ameaças com segurança integrada baseada no bloqueio de ~190 bilhões de ameaças diárias
Reduza a proliferação de ferramentas e a fadiga de alertas unindo todos os serviços de segurança de força de trabalho remota em uma única IU