Preferências de cookies

Um cookie é um pequeno fragmento de dados (arquivo de texto) que um site, quando visitado por um usuário, solicita ao navegador que armazene no dispositivo para lembrar informações sobre o usuário, como sua preferência de idioma ou informações de login. Esses cookies são definidos por nós e são chamados de cookies primários. Também usamos cookies de terceiros - que são cookies de um domínio diferente do domínio do site que você está visitando - para nossos esforços de publicidade e marketing.

Mais especificamente, usamos cookies e outras tecnologias de rastreamento para as seguintes finalidades:

Ajudar você na navegação;

Ajudar na inscrição em nossos eventos, no login e na sua capacidade de fornecer feedback;

Analisar seu uso de nossos produtos, serviços ou aplicativos;

Auxiliar em nossos esforços promocionais e de marketing.

Abaixo está uma lista detalhada dos cookies que usamos em nosso site. Nosso site é verificado regularmente com nossa ferramenta de verificação de cookies para manter uma lista tão precisa quanto possível. Classificamos os cookies nas seguintes categorias:

Cookies estritamente necessários

Cookies de desempenho

Cookies funcionais.

Cookies de segmentação

Você pode desativar cada categoria de cookie (exceto os cookies estritamente necessários) clicando no botão "Mais opções" abaixo: