위험과 복잡성을 줄이기 위한 CISO의 가이드

공격면이 지속해서 확장되면서 사이버 위험을 관리하는 것이 너무 복잡해지고 있습니다. 보안 팀에서는 너무 많은 사일로화된 도구, 너무 많은 신호, 위험을 평가하고, 우선순위를 지정하며, 완화하기 위해 들이는 너무 많은 수작업으로 인해 속도가 느려졌습니다.

이 CISO 가이드는 단일 플랫폼에서 위험 대비 태세 관리의 핵심 단계를 통합하는 더 단순한 접근 방식을 설명합니다. 특히, 이 통합 접근 방식은 비즈니스가 동적으로 위험을 평가하고, 기존 도구 사이에서 위험 신호를 교환하고, 발전하는 IT 환경 전반에 걸쳐 제어를 시행하는 방법을 간소화합니다.

이 CISO 가이드를 다운로드하여 더 적은 노력으로 더 많은 위험을 완화하는 방법을 알아보세요. 다음 내용을 알아보세요.