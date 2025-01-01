데이터 규제 준수 간소화하기 규제 준수 위험 감소 및 TCO 최대 50% 절감

기하급수적으로 커지는 데이터와 가속화된 디지털 최신화로 인해 조직에서는 규제 준수 유지에 어려움을 겪고 있습니다. 하지만 규제 준수 리더는 하나의 제어판과 구성 가능한 보안 제어를 통해 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 자문을 요청하여 시작하는 방법을 알아보세요.