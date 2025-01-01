데이터 규제 준수 간소화하기

규제 준수 위험 감소 및 TCO 최대 50% 절감
기하급수적으로 커지는 데이터와 가속화된 디지털 최신화로 인해 조직에서는 규제 준수 유지에 어려움을 겪고 있습니다. 하지만 규제 준수 리더는 하나의 제어판과 구성 가능한 보안 제어를 통해 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 자문을 요청하여 시작하는 방법을 알아보세요.

자료

백서

이 EMA 보고서에는 데이터 규제 준수 환경을 검토하고 규제 준수를 유지하기 위한 실행 가능한 권장 사항이 나와 있습니다.

The state of data security and regulatory compliance
인포그래픽

이 인포그래픽에는 오늘날의 데이터 규제 준수 과제를 해결하기 위한 간소화된 전략이 나와 있습니다.

솔루션 요약

[영어로만 지원] 기업은 확장 가능한 보안 제어 능력으로 규제 준수를 간소화하는 구성 가능한 플랫폼을 사용하여 진화하는 요구 사항을 충족합니다.

주요 기업에서 Cloudflare를 통해 규제 준수를 간소화하는 방법 살펴보기

PhonePe에서는 Cloudflare를 이용해 3,300만 상공인을 보호하고, 등록된 4억 명 이상의 사용자에게 대기 시간이 짧고 원활한 고객 경험을 제공합니다.

선도적인 여성 건강 앱 Flo는 Cloudflare를 이용하여 고객 데이터를 보호합니다.

[영어로만 지원] Temple & Webster에서는 Cloudflare를 배포하여 레거시 성능 및 보안 솔루션을 대체하고, 직원 액세스를 보호하며, 규정 준수 속도를 개선합니다.

자문을 요청하여 다음 사항 달성하기:

  • 데이터 유출 가능성 65% 감소
  • 연간 사이버 보험료 24% 감소
  • 시스템/프로세스 관리 소요 시간 59% 감소

