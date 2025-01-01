기하급수적으로 커지는 데이터와 가속화된 디지털 최신화로 인해 조직에서는 규제 준수 유지에 어려움을 겪고 있습니다. 하지만 규제 준수 리더는 하나의 제어판과 구성 가능한 보안 제어를 통해 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 자문을 요청하여 시작하는 방법을 알아보세요.
이 EMA 보고서에는 데이터 규제 준수 환경을 검토하고 규제 준수를 유지하기 위한 실행 가능한 권장 사항이 나와 있습니다.
이 인포그래픽에는 오늘날의 데이터 규제 준수 과제를 해결하기 위한 간소화된 전략이 나와 있습니다.
[영어로만 지원] 기업은 확장 가능한 보안 제어 능력으로 규제 준수를 간소화하는 구성 가능한 플랫폼을 사용하여 진화하는 요구 사항을 충족합니다.
PhonePe에서는 Cloudflare를 이용해 3,300만 상공인을 보호하고, 등록된 4억 명 이상의 사용자에게 대기 시간이 짧고 원활한 고객 경험을 제공합니다.
선도적인 여성 건강 앱 Flo는 Cloudflare를 이용하여 고객 데이터를 보호합니다.
[영어로만 지원] Temple & Webster에서는 Cloudflare를 배포하여 레거시 성능 및 보안 솔루션을 대체하고, 직원 액세스를 보호하며, 규정 준수 속도를 개선합니다.
이 양식을 제출하면 Cloudflare 제품, 이벤트, 특별 제안과 관련된 정보를 받는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 언제든 이러한 정보를 받지 않도록 구독을 취소할 수 있습니다. Cloudflare는 고객의 데이터를 판매하지 않으며 고객의 개인 정보 관련 선택 사항을 중시합니다. Cloudflare의 개인정보 취급방침을 참고하시기 바랍니다.
시작하기
솔루션
지원
규제 준수
공공의 이익
회사