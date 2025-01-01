가입

Cloudflare를 통한 온디맨드 비디오

시간을 낭비하는 개발 단계를 줄이며 고품질 동영상을 제공합니다

Cloudflare Stream은 동영상 전문가로 구성된 팀 없이 온디맨드 동영상을 업로드, 저장, 인코딩, 방송할 수 있도록 지원합니다.

Cloudflare의 차별성
최적화된 대규모 동영상 전송

Cloudflare Stream을 이용하면 다양한 연결, 장치, 플랫폼에 걸쳐 이상적인 해상도로 대기 시간이 짧은 동영상을 자동 전송할 수 있습니다.

cloudflare api
개발자 친화적인 동영상 API

전역 네트워크 전반에서 단일 경로 트래픽 라우팅 및 검사를 통해 빠르고 안정성 있고 일관된 동영상 전송이 가능합니다.

단일 플랫폼에서 투명한 가격 책정

기존 동영상 CDN과 달리 Stream은 전송된 총 바이트가 아닌 시청한 분 단위로 청구됩니다. 수신, 컴퓨팅, 송신을 위해 요금을 지불하지 마세요.

작동 방식

전역 플랫폼 및 네트워크로 구동되는 온디맨드 동영상

Cloudflare Stream은 단일 클라우드 연결성에서 광범위한 호환성을 갖춘 온디맨드 비디오를 제공합니다.

  • 전 세계 330여 개의 도시에 걸쳐 있는 전역 네트워크에서 동영상을 호스팅 및 제공하고, 인터넷 사용자 95%가 몇 밀리초 이내에 접속할 수 있도록 합니다
  • Stream은 사용자를 위해 동영상 코덱, 프로토콜 등을 처리합니다
  • 모든 HLS 또는 DASH 지원 동영상 플레이어와 통합합니다
  • 동영상 전략을 알리는 데 도움이 되도록 시청자 수와 시청 패턴에 대한 세부 정보를 추적합니다
PhonePe에서는 결함 없는 동영상 전송을 위해 Cloudflare를 이용합니다

PhonePe에서는 사용자의 장치 유형, 위치, 네트워크 조건과 관계없이 동영상 전송을 개선하고자 했습니다.

이들은 Cloudflare Stream을 사용하여 모든 동영상 전송을 구동합니다. 이제 고객은 계속 재방문할 수 있는 빠르고 안정적인 멀티미디어 경험을 확보하게 됩니다.

“이전에는 세 가지 비트레이트 중 한 가지를 선택할 수 있었지만, 그 선택은 일회성 결정이었습니다. 이제 Stream을 이용하면 레이트가 동적으로 변경되고 중단 및 지터가 사라지며 고객 경험이 개선됩니다.”

Cloudflare Stream을 통해 온디맨드 비디오를 구성하는 방법을 알아보세요

개발자 문서 읽어보기
Cloudflare를 이용해야 하는 이유

Cloudflare의 클라우드 연결성은 동영상 전송을 간소화하고 능률화합니다

Pull request icon
구성 가능 아키텍처

완전한 API 프로그래밍 가능성 및 위치 사용자 지정 가능한 로깅, 라우팅, 캐싱, 암호 해독에 대한 모든 사용 사례를 만나보세요

Wrench icon
통합

단일 경로 검사 및 인터넷 사용자 95%로부터 50ms 거리에 있는 네트워크를 통해 사용자 경험을 유지합니다

Thought bubble icon
위협 인텔리전스

~1900억 건의 일일 위협 차단을 기반으로 하는 기본 제공 보안으로 더 많은 위협을 차단합니다

Applications icon
통합 인터페이스

모든 원격 근무 인력 보안 서비스를 하나의 UI에 모아 도구 분산 및 알림 피로를 줄여 줍니다

지금 바로 Cloudflare Video On-demand를 사용하세요

시작하기

시작하기

솔루션

지원

규제 준수

공익

회사

© 2025 Cloudflare, Inc.개인정보처리방침사용 약관보안 문제 보고상표