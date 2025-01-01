Cloudflare Stream을 이용하면 다양한 연결, 장치, 플랫폼에 걸쳐 이상적인 해상도로 대기 시간이 짧은 동영상을 자동 전송할 수 있습니다.
전역 네트워크 전반에서 단일 경로 트래픽 라우팅 및 검사를 통해 빠르고 안정성 있고 일관된 동영상 전송이 가능합니다.
기존 동영상 CDN과 달리 Stream은 전송된 총 바이트가 아닌 시청한 분 단위로 청구됩니다. 수신, 컴퓨팅, 송신을 위해 요금을 지불하지 마세요.
Cloudflare Stream은 단일 클라우드 연결성에서 광범위한 호환성을 갖춘 온디맨드 비디오를 제공합니다.
완전한 API 프로그래밍 가능성 및 위치 사용자 지정 가능한 로깅, 라우팅, 캐싱, 암호 해독에 대한 모든 사용 사례를 만나보세요
단일 경로 검사 및 인터넷 사용자 95%로부터 50ms 거리에 있는 네트워크를 통해 사용자 경험을 유지합니다
~1900억 건의 일일 위협 차단을 기반으로 하는 기본 제공 보안으로 더 많은 위협을 차단합니다
모든 원격 근무 인력 보안 서비스를 하나의 UI에 모아 도구 분산 및 알림 피로를 줄여 줍니다