쿠키는 사용자가 웹사이트에 방문할 때 언어 기본 설정이나 로그인 정보 등 사용자에 대한 정보를 기억하기 위해 웹사이트가 브라우저에 기기에 저장하도록 요청하는 작은 데이터(텍스트 파일)입니다. 이러한 쿠키는 당사가 설정하며 퍼스트 파티 쿠키라고 합니다. 또한 당사는 귀하가 방문하는 웹사이트의 도메인과 다른 도메인의 쿠키인 제3자 쿠키를 당사의 광고 및 마케팅 활동에 사용합니다.
보다 구체적으로, 당사는 다음과 같은 목적을 위해 쿠키 및 기타 추적 기술을 사용합니다:
다음은 당사가 웹사이트에서 사용하는 쿠키의 자세한 목록입니다. 당사 웹사이트는 가능한 한 정확한 목록을 유지하기 위해 쿠키 스캔 도구로 정기적으로 스캔합니다. 당사는 쿠키를 다음 범주로 분류합니다:
