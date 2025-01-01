선거 웹 사이트는 민주 선거에서 강력한 역할을 수행합니다.

이러한 사이트는 선거 전, 선거 도중, 선거 후에 중요한 정보를 제공합니다. 선거 웹 사이트는 공격의 대상이 될 수도 있으며 피크 트래픽으로 인한 취약성을 안고 있습니다.

취약성은 다음과 같은 방식으로 원활한 민주 선거에 지장을 줄 수 있습니다.

선거 전

보안 및 성능 취약성으로 인해 선거 사이트를 이용할 수 없게 되거나, 투표 등록 방법 및 투표 용지에 포함될 특정 주 및 지역 법안에 대한 허위 정보가 유포�될 수 있습니다.

선거 중

보안 및 성능 취약성으로 인해 선거 웹 사이트를 방문하는 시민들이 투표 장소와 시간을 알려주는 중요 정보에 접근하지 못할 수 있습니다.

선거 후

보안 및 성능 취약성으로 인해 선거 이후 선거 웹 사이트를 방문하는 사람들이 선거 결과를 보거나 실시간 업데이트를 확인하는 데 방해를 받을 수 있습니다.