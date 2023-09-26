複雑なネットワーク環境のコントロールを回復

企業セキュリティにおけるネットワークの複雑性の真のコスト

私が大手国際銀行のCISOを務めていた頃、セキュリティ関連の予算は10億ドル、担当従業員は1,500名いました。しかし、それだけのリソースがあっても、セキュリティを強化して、進化する脅威からビジネスを守るには不十分でした。さまざまな重要セキュリティツールをデプロイしましたが、予算増大、人員増加の要望がたびたび上がってきました。

環境管理の複雑さが問題を悪化させました。ツールを追加するたびに支出が増え、管理する人員を採用しなければなり�ませんでしたし、環境全般の可視性を保ちコントロールを維持することがますます難しくなっていきました。 もちろん、規制の厳しい銀行業界の大手企業ですから、セキュリティには多額の投資が必要でした。同レベルのリソースが使える企業は少ないでしょう。しかし、同様の問題は多くの企業（小規模のスタートアップ企業から大企業まで）に見られます。可視性とコントロールを維持する難しさに加え、さまざまなセキュリティ脅威に直面しているのです。

私は自分の経験を踏まえて、セキュリティに対する旧来の戦略や考え方の一部を見直しました。例えば、複雑さの問題はお金を注ぎ込めば解決するものではないと認識を改めたのです。それと同様に重要なのは、複雑で分散した環境のコントロールを回復するにはセキュリティの自転車操業を脱し、統合に向けた取り組みを加速する必要があると悟ったことです。

ネットワーク環境の制御権を再びその手に取り戻す

企業の環境は引き続き複雑化し、脅威は絶えず襲ってくるでしょう。しかし、セキュリティのためにポイントソリューションを実装すると、管理がますます複雑になり、環境のコントロールが効きづらくなります。抜本的に新しいアプローチを採用し、ツールを統合し全ドメインを接続する統合プラットフォームにすることによって、コン�トロールを回復し、コストを削減し、拡張されたネットワーク環境の保護に伴うリスクを低減することができます。

Cloudflareでセキュリティを統合

Cloudflareのコネクティビティクラウドは、企業が極めて複雑な企業環境のコントロールと可視性を回復するのに役立ちます。コネクティビティクラウドは、プログラム可能なクラウドネイティブのサービスを統合したインテリジェントなプラットフォームで、単一のシンプルなインターフェイスでベンダー統合を進めやすくします。さらに、コンポーザブルでプログラム可能なアーキテクチャを提供し、全ネットワークとの統合も実現します。Cloudflareは、ポイントソリューションからの脱却を可能にすることによって、保護を強化し、マルチクラウドセキュリティの複雑さを最低限に抑えます。

