Touch of Modern

Touch of Modernは、Cloudflareで、機密性の高い顧客情報を保護し、サイトのパフォーマンスを向上させます。Touch of Modernは、現代人のために厳選した商品を集めたeコマースサイトです。Touch of ModernのCTOであるSteven Ou氏は「世界で最も興味深い商品を発見します。そして、どこにも負けない価格でご提供します。」

Touch of Modernは、100万件以上の受注実績を持ち、2016年に最も急成長した民間企業の一社として認められています。

Touch of Modernの課題:機密データを保護すること

Touch of Modernは成長するにつれ、ますます注目を集めることになりました。しかし、成長するeコマース企業の共通点として、Touch of Modernの顧客が増えるほど、同社が保存する機密性の高い支払い情報や顧客情報の価値が上がって、侵入者や攻撃者の注意を引くことになります。「当社のサイトを侵害し、アカウント情報にアクセスしようとするハッカーの標的となりつつありました」とOu氏は説明します。「当社は今後のお買 い物のために顧客のクレジットカード情報を保管して、さらに便利なショッピング体験を提供していますが、顧客アカウントが侵害された場合、当社にとってもお客様にとっても大きな問題となるクレジットカードの不正使用という結果になりかねません。」

Touch of Modernのソリューション:内蔵Speedを備えたセキュリティプロバイダー

セキュリティプロバイダーを探していたTough of Modernは、Cloudflareのセキュリティスイートが、自分たちが必要とする高性能CDN(コンテンツ配信ネットワーク)を備えたパワフルなセキュリティツールを破格の値段で提供していることを知りました。「CloudflareのセキュリティとCDN機能の2つを合わせた費用は、当社が以前に使っていた従来のCDNを使うよりも経済的です」と、Ou氏は話します。「Cloudflareのおかげでオンライン状態を維持することができ、エンドユーザーへのページの表示速度を高速化し、お客様の機密情報を保護することができています。」

Touch of Modernは、サイトを維持し、攻撃から保護するだけでなく、悪意のあるリクエストをフィルタリングして機密データへの侵入を防止するために、CloudflareのDDoS対策とWAF(Web Application Firewall)を採用しています。CloudflareのDDoS対策は、インターネット上で発生した最大の攻撃から保護してきました。Touch of Modernは、帯域幅消費型攻撃から保護されています。同様に、CloudflareのWAFはTouch of Modernに最新の脆弱性と悪用からも安全性を提供して、ネットワーク内で25+ 00万ものインターネットプロパティからインテリジェンスを活用しています。

その上、CloudflareのCDNとArgo Smart Routingのパフォーマン ス上の利点を組み合わせ、Touch of Modernのサイトはエンドユーザーのために大幅な高速化を行いました。「Argo Smart Routingをオンにするとすぐ、27%の速度改善が見られました」とOu氏は話します。「Amazonは、100ミリ秒レイテンシーが改善されるたびに、コンバージョン率は1%増加すると言っています。この論理だと、Argoで当社のコンバージョン率は5%の伸びると推定されます。」