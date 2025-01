DI.FMはBackblazeとCloudflareのBandwidth Allianceを利用してエグレス料金を回避

Digitally Imported(DI.FM)は、全世界の電子音楽ファンのために音楽を配信するオンラインラジオサイトです。1つのチャンネルだけで1999年に設立されたDI.FMは、今ではWeb、モバイルアプリケーション、サードパーティストリーミングパートナーを通じて90以上の専門チャンネルを提供しています。DI.FMは、100%人間が厳選した電子音楽の膨大なカタログを通じて、真正性、独創性、深みのある優れたリスニング体験を提供できるようにしています。

The Challenge

DI.FMは、同じ場所にある配信元サーバーから全世界のストリーミングメディアを確実に配信するために、信頼できるグローバル配信/パフォーマンスプラットフォームを探していました。さらに、ストレージ、配信元からコンテンツ配信プラットフォームへのデータ転送、エンドユーザーへの最終的な配信にかかる高い料金を支払わずに、それを実現したかったのです(多くのクラウドベンダーはパイプラインの各段階で追加 料金を請求します)。

This is where the Bandwidth Alliance came in: by pairing Backblaze's affordable and reliable object storage with Cloudflare's global cloud platform, including its best-in-class CDN, DI.FM found a path to a modern and resilient media streaming solution that integrates well with their hybrid infrastructure — while achieving major cost savings.

The Bandwidth Alliance Solution

メディアストリーミングは、DI.FMのビジネスの中核であり、配信を処理するグローバルなクラウドプラットフォームなしでは、DI.FMのプロダクトは機能しません。透過的かつ予測可能な料金設定とグローバルな顧客ベースにサービスを提供するのに十分な容量を持つパートナーが必要になります。

当初DI.FMがパートナー候補を評価したとき、配信元とCDN間の料金設定ならびにCDNのポイントオブプレゼンスとエンドユーザー間の転送のコストに焦点を当てました。DI.FMが評価した多くのベンダーは、こうしたデータ転送に過剰な料金を請求していました。追加料金を含めるために複雑なバンドルを使用し、DI.FMが必要とするグローバルカバレッジを持っていませんでした。

The Bandwidth Alliance proved to be the answer. By migrating to Cloudflare, DI.FM was immediately able to deliver content from Cloudflare’s global network, spanning over 330 cities in 90 countries worldwide. Now, listeners who previously had to deal with the latency of streaming content from remote servers are seeing a vastly improved experience, with tunein latency (the delay between pressing play and audio starting in their client) improving by as much as 300ms.

メディアストリーミングとWebコンテンツの配信にCloudflareを使用することに加えて、DI.FMはCloudflareの堅牢なセキュリティ保護機能も使用して、配信元サーバーの場所を難読化するなど、DI.FMのサイトとAPIの安全を確保しています。

また、DI.FMは、AWSのS3と同等のアクティブオブジェクトストレージを低コストで提供する、BackblazeのB2ストレージを利用し始めました。BackblazeとCloudflareはBandwidth Allianceのパートナーであるため、通常ほかのクラウドベンダーが請求するエグレス料金が免除されます。つまり、DI.FMはコンテンツをBackblazeのストレージからCloudflareのグローバルネットワークに移動するのに料金を支払わなくて済みます。

「DI.FMは、Bandwidth Allianceのおかげで高まる需要に合わせて効率よく拡大する準備を整えることができます。S3のコストの4分の1でBackblaze B2にコンテンツを保存して、そのコンテンツをエグレス料金のないCloudflareのグローバルな配信ネットワークを介して移動します」とBackblazeのセールス担当VPのNilay Patel氏は言います。

About the Bandwidth Alliance

多くのクラウドプロバイダーが請求するデータ転送料金は、クラウドホスティングコストの大きな部分を占める場合があります。クラウドプロバイダーは独自のグローバルな通信ネットワークを使用したり、トランジットサービスプロバイダーを使用してトラフィックを搬送したりするため、インフラストラクチャコストが発生し、それをデータ転送料金として顧客に転嫁します。

Most cloud providers that deliver traffic to users via Cloudflare share a presence with Cloudflare in the same data centers around the world. In these data centers traffic is transferred locally through a peering connection, minimizing infrastructure costs and transit charges. Our partners have agreed to pass on these cost savings to our joint customers by waiving or reducing data transfer charges.