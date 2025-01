BrainCertは、Cloudflareのネットワークを活用し、オンライントレーニングプラットフォームをより速く、より安全にします。

BrainCert is a cloud-based all-in-one educational platform-as-a-service that offers customers the ability to create, distribute, and sell their own online courses, tests, and live classes. The solution comes integrated with 4 core platforms: courses, online testing, virtual classrooms, and a content management system.

BrainCert’s Challenge: Secure, Optimized Content for White-Labled Sites

BrainCertは成長に伴い、全く異なる2つの課題に直面しました。一つ目は、世界中のお客様とお客様のユーザーのために高品質で普遍的なウェブ体験を確保することでした。BrainCertは複数の配信元インフラストラクチャを持っていましたが、ユーザーのロケールすべてで配信元サーバーを持つことはできませんでした。BrainCertのお客様のユーザーがBrainCertのインフラストラクチャと同じ地域に存在していても、インフラストラクチャから離れるほど、学習アプリケーションが遅くなり、応答性が低下したため、BrainCertのお客様のユーザーは不満を溜めていきました。

BrainCertの二つ目の課題は、お客様のホスト名を保護することでした。BrainCertのお客様は、自身のドメインでコースを提供することができましたが、複数の団体のためにSSL証明書を購入、管理、更新するのが、次第に難しくスケーラブルではないプロセスとなっていきました。BrainCertの創設者兼CEOのYasin Rahim氏は、「当社顧客のホスト名でSSL証明書を提供できる実用的なソリューションを見つけることが難しくなっていました。当社の顧客基盤の規模が拡大するにつれて、SSL証明書のライフサイクルの管理を各サイトで行うのは、手間がかかる上に難しく、エラーが発生しやすくなりました。あれは、規模を拡大できるソリューションではありませんでした。」

BrainCert’s Solution: A Large Scale Performance Network with Powerful Security

Cloudflareを利用する前、BrainCertは課題を克服できるベンダーを数多く試しましたが、パフォーマンスとセキュリティのニーズを満たすものはありませんでした。「Cloudflareの競合他社も試してみたんですよ」とRahim氏は言います。「しかし、そうした会社はより複雑で、マニュアルでコードを変更するためにエンジニアリング時間がかかりました。結局、さらに多くの機能を提供し、ダッシュボードで何回かクリックするだけですべての管理が簡単にできてしまうCloudflareを選んだというわけです。現在では、コードレベルの設定について、頭をかきむしって心配する必要 がなくなりました。

“Before Cloudflare, BrainCert tried a number of vendors to meet their challenges, but none met the performance and security needs. . .”

さらにRahim氏は「エッジでCloudflareが当社のトラフィックを処理してくれると、グローバルなパフォーマンスが改善されるだけでなく、Cloudflareのパフォーマンスサービスがセキュリティと統合されているため、攻撃を阻止して当社のネットワークを保護するのも簡単になります。Cloudflareを利用するBrainCertはアプリケーションの読み込み時間を全体で40%も改善し、CloudflareのWAFでインフラストラクチャへの脅威を97%も削減することができました。

さらに、CloudflareのSSL for SaaS製品は、顧客のためにSSL証明書の処理で苦しんだ経験を持つSaaS企業の問題解決のためにデザインされています。「CloudflareのSSL for SaaS製品は当社のニーズによく合い、競合他社よりも技術的な優位性を持たせてくれました」と説明します。「今では、企業顧客のためにSSL証明書を生成し、SaaSアプリケーションの安全を確保しています。SSL for SaaSは、CloudflareのAPIを用いて当社がSSL証明書を統合し、自動化できるので、ほぼ90%もエンジニアリングの作業負担を軽減しました。お客様のSaaSアプリケーションを保護し、30秒以内にホスト名を確保できると大胆に打ち出して、市場進出する自信が持てました。そして、お客様は大いに喜んでくださっています。」