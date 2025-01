Barn2 Mediaでは、クライアントが運営するWebサイトを加速化し、世界中の訪問者のために安全性を高めようとCloudflareを利用しています。

Barn2 Media designs professional but affordable WordPress websites for small and medium businesses. With over 100 websites built in the last 7 years, they’re one of the longest established digital agencies in the UK. Barn2’s client portfolio includes London training company Happy, Paris-based biotechnology firm Depixus, and recruitment specialists Advertise-a-Job.com.

Barn2 Media's Challenge: Finding a Quick & Affordable Way to Speed Up Websites

Barn2 Mediaは、既製のWordPressテーマを用いて、顧客のためにコストダウンをすることがあります。しかし、こうしたテーマはデータベースが肥大化することがあり、Webサイトのパフォーマンスが遅くなっています。Barn2 Mediaの 運営責任者を務めるKatie Keith氏は、「複数の高度なプラグインある大きなテーマを使用するとWebサイトが低速化するリスクが出てきます。ページ読み込み時間が遅くなると、SEOに影響を及ぼしたり訪問者に不快感を与えたり、直帰率が上がったりするため、これは厄介な問題です。特にeコマースサイトの場合、時間の経過とともに売上損失額が大きくなり、最初に既製のテーマとプラグインを使用することで節約した額を軽く上回ることもあります。既製の実装方法を用いることで節約した分を犠牲にすることなく、当社のクライアントのWebサイトのパフォーマンスを改善してくれるソリューションが必要でした。」

Barn2 Media's Solution: Lightning fast CDN with Strong Security

Barn2 Mediaはおよそ3年前にWordPressニュースアップデートの記事を読んで、Cloudflareのことを知っていました。「Cloudflareの設定前と設定後で、クライアントごとにPingdomページスピードツールを使って、平均ページ読み込み時間を計測したんです」と同氏は説明します。「Cloudflareを有効にしたWebサイトは、それぞれ速度の面で大きな改善が見られました。26~60%の改善が見られ、平均速度はWebサイト全体を通じて44%もアップしました。当社のサイトの1つでは、Cloudflareをオンにするだけでページ読み込み時間が6.36秒から2.56秒にまで短縮されました。配信元サーバーからかなり離れているオーディエンスを持つサイトでも、こんなに速度が改善されたことにとても驚きました。CloudflareのCDNは、訪問者一人ひとりに地理的に近いデータセンターからWebサイトのコンテンツを配信するため、サイトの速度は大きく改善されました。ク ライアントの中には、別の大陸にいる訪問者をターゲットとしているものの、1か所でしかサイトをホストしていない方もいらっしゃるので、当社にとって非常に重要です。たとえば、英国内でWebサイトをホストしているクライアントが、米国のオーディエンスを引き付けたい場合、Cloudflareがこうしたサイトの米国におけるパフォーマンスをすぐに改善してくれました。

セキュリティフロントで、Cloudflareはエッジでセキュリティを維持しつつ、Barn2 Mediaがお客様のWebサイトを軽くし、高いパフォーマンスを続けられるようにします。「追加のWordPressのセキュリティプラグインは、その欠点がメリットを上回りWebサイトが遅くなることもあるため、できるだけ使用を避けています。」と同氏は話します。「その代わりに、最新のWordPressセキュリティベストプラクティスに従い、CloudflareのDDoS対策とWeb Application Firewall(WAF)を利用することで、当社のクライアントが所有するWebサイトは安全でいられます。」CloudflareのDDoS対策は、インターネット上で最大の攻撃にも耐えうる容量を備え、クラス最高です。エニーキャスト技術を活用し、Cloudflareのグローバルネットワークは330都市に広がるデータセンターがお客様のサイトを守るように協調して動作し、お客様の配信元IPが難読化されて正規のトラフィックだけがお客様のサーバーに到達できるようにデザインされています。Keith氏は「SSLがインターネット全体で急速に要件となってきているため、CloudflareがSSLをこれほど簡単にしてくれて喜んでいます。こうしたセキュリティ機能を使うことで、クライアントは安心感を持てますし、追加のセキュリティ費用も発生す ることなく、Webサイトを保護することができます。」